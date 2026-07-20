Поражен координационный центр ФСБ РФ на оккупированной Херсонщине, там могло находиться до 100 военных, - СБУ. ВИДЕО

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Сколько оккупантов там находилось?

По предварительным оценкам, в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих. Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

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Поразили 13 беспилотников

Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ было сбито 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар.

"СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - говорится в сообщении.

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