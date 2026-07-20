Поражен координационный центр ФСБ РФ на оккупированной Херсонщине, там могло находиться до 100 военных, - СБУ. ВИДЕО
Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сколько оккупантов там находилось?
По предварительным оценкам, в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих. Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.
Поразили 13 беспилотников
Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ было сбито 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар.
"СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський-татаров, єрмак, гетьманцев, разом з КабМіндічами, упродовж 7 років, рятують беркутівців, вагнерівців, коригувальників, ригоАНАЛЬНИХ, патіхаму в лєс, але безжально убивають Українців, на кшалт сержанта Журавля, Сергія Русінова та тисячі Патріотів України!
Реалії за 7 років від зеленського і татарова-цуцкерідзе-вигівського, та ряду осіб з ГПУ-СБУ-опу!!!
Слава Україні!