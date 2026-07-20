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Уражено координаційний центр ФСБ РФ на окупованій Херсонщині, там могло перебувати до 100 військових, - СБУ. ВIДЕО

Спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по координаційному центру та місцю дислокації співробітників ФСБ РФ, який розміщувався в одному з пансіонатів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Скільки окупантів там перебувало?

За попередніми оцінками, у координаційному центрі ФСБ могли перебувати близько 100 військовослужбовців. Також результати розвідки СБУ підтвердили, що на території об'єкта розташовувалися понад 70 автомобілів, діяла озброєна охорона, функціонували контрольно-пропускні пункти, були облаштовані інженерні загородження та підземні укриття.

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Влучили 13 безпілотників

Під час спецоперації по місцю дислокації співробітників ФСБ влучили 13 безпілотників СБУ. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

"СБУ продовжує виконувати поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання щодо зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора. Такі спецоперації завдають ворогу відчутних втрат на тимчасово окупованих територіях, порушують систему управління та координації, змушують росіян перекидати додаткові сили на охорону власних об’єктів і суттєво ускладнюють логістику та забезпечення підрозділів фсб", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

ліквідація (4838) СБУ (14095) ФСБ (1562) Херсонська область (6841)
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Топ коментарі
+8
Розслабилось ФСБ - в пансіонаті - як білі люди - ну - наші їх вилікували
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20.07.2026 13:32 Відповісти
+7
Дронами їх, дронами, а потім - КАБами, КАБами !!!
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20.07.2026 13:33 Відповісти
+5
І сюди зеленського приплели!
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20.07.2026 13:41 Відповісти

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