Російські новобранці на фронті в Україні живуть у середньому 20-30 хвилин через українські дрони зі ШІ, - директор ЦРУ

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні становить лише 20-30 хвилин. За його словами, це пов'язано з широким застосуванням українських безпілотників, оснащених технологіями штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час Саміту з питань оборони та інновацій у штаті Пенсильванія.

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"Наші розвідувальні дані збігаються з інформацією з відкритих джерел: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, за оцінками, становить від 20 до 30 хвилин", – зазначив Реткліфф.

Він наголосив, що така ситуація є наслідком стрімкого розвитку українських безпілотних технологій.

"Безпілотники на базі штучного інтелекту стали настільки спеціалізованими та недорогими машинами для вбивства", – підкреслив очільник ЦРУ.

Як зазначає Bloomberg, заява Реткліффа пролунала на тлі обговорення Сполученими Штатами та їхніми союзниками можливості виділення додаткового фінансування на українські програми зі створення безпілотників, а також розширення доступу України до технологій штучного інтелекту.

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