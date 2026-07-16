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Новини Ліквідація російських окупантів
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Російські новобранці на фронті в Україні живуть у середньому 20-30 хвилин через українські дрони зі ШІ, - директор ЦРУ

дрони зі штучним інтелектом стали ключовою перевагою України на фронті

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні становить лише 20-30 хвилин. За його словами, це пов'язано з широким застосуванням українських безпілотників, оснащених технологіями штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час Саміту з питань оборони та інновацій у штаті Пенсильванія.

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"Наші розвідувальні дані збігаються з інформацією з відкритих джерел: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, за оцінками, становить від 20 до 30 хвилин", – зазначив Реткліфф.

Він наголосив, що така ситуація є наслідком стрімкого розвитку українських безпілотних технологій.

"Безпілотники на базі штучного інтелекту стали настільки спеціалізованими та недорогими машинами для вбивства", – підкреслив очільник ЦРУ.

Як зазначає Bloomberg, заява Реткліффа пролунала на тлі обговорення Сполученими Штатами та їхніми союзниками можливості виділення додаткового фінансування на українські програми зі створення безпілотників, а також розширення доступу України до технологій штучного інтелекту.

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Автор: 

армія рф (21542) ЦРУ (140) штучний інтелект (582)
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Топ коментарі
+6
Ось через це треба було терміново знімати Федорова.
Бо не можна ж так вчиняти з солдатами второй арміі міра, не можна.
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16.07.2026 09:59 Відповісти
+6
Федорова прибрали, тому скоро дронів не буде. До речі як раз перед можливою кацарською мобілізацію.
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16.07.2026 10:00 Відповісти
+2
Ключовий недолік Федорова - рейтинг, вищий ніж у потужного.
Потужний не пробачає такої "зради"
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16.07.2026 10:19 Відповісти

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