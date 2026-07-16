Російські новобранці на фронті в Україні живуть у середньому 20-30 хвилин через українські дрони зі ШІ, - директор ЦРУ
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою в Україні становить лише 20-30 хвилин. За його словами, це пов'язано з широким застосуванням українських безпілотників, оснащених технологіями штучного інтелекту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це він сказав під час Саміту з питань оборони та інновацій у штаті Пенсильванія.
"Наші розвідувальні дані збігаються з інформацією з відкритих джерел: середня тривалість життя російського новобранця, який зараз прибуває на поле бою в Україні, за оцінками, становить від 20 до 30 хвилин", – зазначив Реткліфф.
Він наголосив, що така ситуація є наслідком стрімкого розвитку українських безпілотних технологій.
"Безпілотники на базі штучного інтелекту стали настільки спеціалізованими та недорогими машинами для вбивства", – підкреслив очільник ЦРУ.
Як зазначає Bloomberg, заява Реткліффа пролунала на тлі обговорення Сполученими Штатами та їхніми союзниками можливості виділення додаткового фінансування на українські програми зі створення безпілотників, а також розширення доступу України до технологій штучного інтелекту.
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Бо не можна ж так вчиняти з солдатами второй арміі міра, не можна.
Потужний не пробачає такої "зради"