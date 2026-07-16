Российские новобранцы на фронте в Украине живут в среднем 20–30 минут из-за украинских дронов с ИИ, - директор ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ретклифф заявил, что средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут. По его словам, это связано с широким применением украинских беспилотников, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил в ходе саммита по вопросам обороны и инноваций в штате Пенсильвания.

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"Наши разведывательные данные совпадают с информацией из открытых источников: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, по оценкам, составляет от 20 до 30 минут", - отметил Ретклифф.

Он подчеркнул, что такая ситуация является следствием стремительного развития украинских беспилотных технологий.

"Беспилотники на базе искусственного интеллекта стали настолько специализированными и недорогими машинами для убийства", - подчеркнул глава ЦРУ.

Как отмечает Bloomberg, заявление Ретклиффа прозвучало на фоне обсуждения Соединенными Штатами и их союзниками возможности выделения дополнительного финансирования на украинские программы по созданию беспилотников, а также расширения доступа Украины к технологиям искусственного интеллекта.

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