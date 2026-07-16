РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12487 посетителей онлайн
Новости Ликвидация российских окукпантов
894 14

Российские новобранцы на фронте в Украине живут в среднем 20–30 минут из-за украинских дронов с ИИ, - директор ЦРУ

дроны с искусственным интеллектом стали ключевым преимуществом Украины на фронте

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Ретклифф заявил, что средняя продолжительность жизни российского новобранца после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут. По его словам, это связано с широким применением украинских беспилотников, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом он заявил в ходе саммита по вопросам обороны и инноваций в штате Пенсильвания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Наши разведывательные данные совпадают с информацией из открытых источников: средняя продолжительность жизни российского новобранца, который сейчас прибывает на поле боя в Украине, по оценкам, составляет от 20 до 30 минут", - отметил Ретклифф.

Он подчеркнул, что такая ситуация является следствием стремительного развития украинских беспилотных технологий.

"Беспилотники на базе искусственного интеллекта стали настолько специализированными и недорогими машинами для убийства", - подчеркнул глава ЦРУ.

Как отмечает Bloomberg, заявление Ретклиффа прозвучало на фоне обсуждения Соединенными Штатами и их союзниками возможности выделения дополнительного финансирования на украинские программы по созданию беспилотников, а также расширения доступа Украины к технологиям искусственного интеллекта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 424 620 человек (+1 340 за сутки), 12 144 танка, 46 019 артиллерийских систем, 24 940 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (23322) ЦРУ (210) искусственный интеллект (83)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Федорова прибрали, тому скоро дронів не буде. До речі як раз перед можливою кацарською мобілізацію.
показать весь комментарий
16.07.2026 10:00 Ответить
+5
Ось через це треба було терміново знімати Федорова.
Бо не можна ж так вчиняти з солдатами второй арміі міра, не можна.
показать весь комментарий
16.07.2026 09:59 Ответить
+1
Це для них ще забагато
показать весь комментарий
16.07.2026 10:12 Ответить

Загрузка...

 
 