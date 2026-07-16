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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 424 620 человек (+1 340 за сутки), 12 144 танка, 46 019 артиллерийских систем, 24 940 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 424 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 424 620 (+1 340) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 144 (+3) единицы
  • боевых бронированных машин – 24 940 (+2) единиц
  • артиллерийских систем – 46 019 (+66) единиц
  • РСЗО – 1 936 (+0) единиц
  • средств ПВО – 1 492 (+0) единицы
  • самолетов – 437 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801) единиц
  • крылатых ракет – 4 906 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420) единиц
  • специальной техники – 4 420 (+0) единиц.

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Потери противника на утро 16 июля

Автор: 

армия РФ (23315) Генштаб ВС (8349) ликвидация (4442) уничтожение (10236)
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