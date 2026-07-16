Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 424 620 человек (+1 340 за сутки), 12 144 танка, 46 019 артиллерийских систем, 24 940 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 424 620 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 424 620 (+1 340) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 144 (+3) единицы

боевых бронированных машин – 24 940 (+2) единиц

артиллерийских систем – 46 019 (+66) единиц

РСЗО – 1 936 (+0) единиц

средств ПВО – 1 492 (+0) единицы

самолетов – 437 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801) единиц

крылатых ракет – 4 906 (+0) единиц

кораблей / катеров – 34 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420) единиц

специальной техники – 4 420 (+0) единиц.

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