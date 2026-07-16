Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 424 620 человек (+1 340 за сутки), 12 144 танка, 46 019 артиллерийских систем, 24 940 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 424 620 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 424 620 (+1 340) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 144 (+3) единицы
- боевых бронированных машин – 24 940 (+2) единиц
- артиллерийских систем – 46 019 (+66) единиц
- РСЗО – 1 936 (+0) единиц
- средств ПВО – 1 492 (+0) единицы
- самолетов – 437 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1 801) единиц
- крылатых ракет – 4 906 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 34 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 120 727 (+420) единиц
- специальной техники – 4 420 (+0) единиц.
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