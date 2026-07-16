Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 424 620 осіб (+1 340 за добу), 12 144 танки, 46 019 артсистеми, 24 940 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 424 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 424 620 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 144 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.
- артилерійських систем – 46 019 (+66) од.
- РСЗВ – 1 936 (+0) од.
- засоби ППО – 1 492 (+0) од.
- літаків – 437 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.
- крилаті ракети – 4 906 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.
- спеціальна техніка – 4 420 (+0) од.
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