Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 424 620 осіб (+1 340 за добу), 12 144 танки, 46 019 артсистеми, 24 940 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 424 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 424 620 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 144 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.

артилерійських систем – 46 019 (+66) од.

РСЗВ – 1 936 (+0) од.

засоби ППО – 1 492 (+0) од.

літаків – 437 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.

крилаті ракети – 4 906 (+0) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.

спеціальна техніка – 4 420 (+0) од.

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