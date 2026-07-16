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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 424 620 осіб (+1 340 за добу), 12 144 танки, 46 019 артсистеми, 24 940 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 424 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 424 620 (+1 340) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 144 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 940 (+2) од.
  • артилерійських систем – 46 019 (+66) од.
  • РСЗВ – 1 936 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 492 (+0) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 919 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801) од.
  • крилаті ракети  – 4 906 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 120 727 (+420) од.
  • спеціальна техніка – 4 420 (+0) од.

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Втрати ворога на ранок 16 липня

Автор: 

армія рф (21542) Генштаб ЗС (8661) ліквідація (4831) знищення (10562)
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Топ коментарі
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@ В окупованому Енергодарі ліквідовано «головного інженера» ЗАЕС - колаборанта Яковлєва За заявами окупантів, сьогодні службовий автомобіль, у якому перебував Яковлєв, атакував безпілотник. Внаслідок отриманих травм колаборант загинув на місці.
Довідка:
Яковлєв - уродженець України. До окупації Енергодара він працював на Запорізькій АЕС. Після захоплення станції рашистами він добровільно перейшов на бік ворога, підписав контракт із «Росатомом» та отримав паспорт рф.
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16.07.2026 07:43 Відповісти
+10
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.07.2026 07:43 Відповісти
+4
Вертушка МІ-28, яку вчора збили Броудівці - де?
"Сили безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 у Бєлгородській області РФ Це сталося близько 10:00 15 липня. Удару було завдано воїнами СБС 427 ОБР "Рарог" у районі населеного пункту Вязове (Бєлгородська область)"
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16.07.2026 07:28 Відповісти

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