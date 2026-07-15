На фронті 235 боєзіткнень: найважчі бої точаться на трьох напрямках, - Генштаб

Від початку доби середи, 15 липня, на фронті відбулося 235 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор здійснив 52 авіаційні удари із застосуванням 170 керованих авіабомб, залучив для ударів 6001 дрон-камікадзе та здійснив 2273 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках окупанти 10 разів штурмували позиції наших оборонців. Противник завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 48 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Бої на Харківщині

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. Одне боєзіткнення триває досі.

позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Вільча, Симинівка, Колодязне, Кутьківка, Шев’яківка, Хатнє й Амбарне. Одне боєзіткнення триває досі. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив чотири штурми позицій Сил оборони у напрямку Куп’янська, Новоплатонівки та Курилівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку відбито вісім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Озерне, а також у районах Новоселівки та Ямполя. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, а також у районах Різниківки й Закітного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили чотири атаки в районі Никифорівки та Часового Яру; один бій триває.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Софіївка, а також у напрямку Вільного, Торецького й Кучерового Яру.

Ворог здійснив тридцять дві атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Сухецьке, Родинське, Гришине, Удачне, Новосергіївка, а також у напрямку Білицького, Шевченка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 30 окупантів та 7 поранено; знищено дві одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено 25 укриттів особового складу та два склади боєприпасів. Знищено або подавлено 225 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Вороного та Тернового.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне. Ще одне боєзіткнення триває.

у напрямку населених пунктів Гірке, Цвіткове, Воздвижівка, Верхня Терса, Добропілля та Чарівне. Ще одне боєзіткнення триває. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази здійснив штурм позицій наших захисників у районі Плавнів, Білогір’я та Малих Щербаків. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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