На фронті відбулося 212 боєзіткнень, найбільше боїв на трьох напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 12 липня, на фронті відбулося 212 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 152 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником, окупанти завдали п’яти авіаударів, скинувши 13 КАБ. Противник здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, чотири з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

Впродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне. П’ять боєзіткнень досі тривають.

позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне. П’ять боєзіткнень досі тривають. На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Куп’янська.

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Бої на сході

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі населеного пункту Никифорівка та в бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру. Одне боєзіткнення наразі триває.

Двадцять шість атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 39 окупантів та 18 – поранено; знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 267 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Вороного.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення наразі тривають.

у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення наразі тривають. На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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