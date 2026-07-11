На фронті зафіксовано 74 боєзіткнення, найактивніше ворог атакує на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби агресор 74 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Яструбщина, Бачівськ, Потапівка, Товстодубове та Гірки Сумської області; Гаті Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові дії загарбників у районах Лиману, Григорівки та Колодязного, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах Петропавлівки та Подолів.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався йти вперед у районах Дружелюбівки, Ставків і Діброви, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку зафіксовано дев'ятнадцять атак окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник сім разів атакував наші позиції в районах Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру, одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано вісімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Шахового, Софіївки, Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Родинського, Сергіївки, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного, три боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському напрямку відбулося три штурми окупантів у районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного, один бій триває дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Добропілля, Гіркого, Цвіткового та Воздвижівки, одне боєзіткнення триває.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.