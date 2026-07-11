На фронті зафіксовано 74 боєзіткнення, найактивніше ворог атакує на Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби агресор 74 рази атакував позиції Сил оборони.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 липня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Волфине, Яструбщина, Бачівськ, Потапівка, Товстодубове та Гірки Сумської області; Гаті Чернігівської області. Також ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 39 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три штурмові дії загарбників у районах Лиману, Григорівки та Колодязного, два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах Петропавлівки та Подолів.
Бої на сході
На Лиманському напрямку ворог п'ять разів намагався йти вперед у районах Дружелюбівки, Ставків і Діброви, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку зафіксовано дев'ятнадцять атак окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки, одне боєзіткнення триває.
На Краматорському напрямку противник сім разів атакував наші позиції в районах Федорівки Другої, Малинівки та Никифорівки, одне боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру, одне боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано вісімнадцять спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Шахового, Софіївки, Білицького, Никанорівки, Дорожнього, Нового Донбасу, Родинського, Сергіївки, Кам'янки, Котлиного, Молодецького, Удачного та Новопідгородного, три боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку відбулося три штурми окупантів у районах Воскресенки, Олександрограда та Піддубного, один бій триває дотепер.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку противник п'ять разів атакував у районах Добропілля, Гіркого, Цвіткового та Воздвижівки, одне боєзіткнення триває.
За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку спроб ворога просуватися не зафіксовано. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
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