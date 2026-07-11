На фронте зафиксировано 74 боевых столкновения, наиболее активно враг атакует на Славянском и Покровском направлениях, — Генштаб

С начала суток агрессор 74 раза атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 11 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Волфино, Яструбщина, Бачевск, Потаповка, Товстодубово и Горки Сумской области; Гати Черниговской области. Также враг нанес авиационные удары по городу Сумы.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с противником. В то же время оккупанты осуществили 39 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении зафиксированы три штурмовые действия захватчиков в районах Лимана, Григоровки и Колодезного, два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили две попытки противника продвинуться вперёд в районах Петропавловки и Подолов.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении враг пять раз пытался продвинуться вперед в районах Дружелюбівки, Ставков и Дибровы, одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении зафиксировано девятнадцать атак оккупантов в районах Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Разниковки, одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал наши позиции в районах Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки, одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах Иванополья, Константиновки, Ильиновки и Русина Яра, одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано восемнадцать попыток оккупантов вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Шахово, Софиевки, Белицкого, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Родинского, Сергеевки, Каменки, Котлино, Молодецкого, Удачного и Новоподогородного, три боевых столкновения продолжаются.

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На Александровском направлении произошло три штурма оккупантов в районах Воскресенки, Александрограда и Поддубного, один бой продолжается до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник пять раз атаковал в районах Доброполья, Горького, Цветкового и Воздвижевки, одно боевое столкновение продолжается.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении попыток продвижения врага не зафиксировано. На других направлениях существенных изменений в обстановке также пока не наблюдается.