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Новости Обновление карты DeepState Боевые действия на Харьковщине
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Оккупанты продвинулись в районе Бочкового на Харьковщине, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Враг продвинулся в районе Бочкового", — говорится в сообщении.

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Россияне продвинулись в Харьковской области: где именно?

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что захватчики продвинулись в районах Константиновки и Затышка в Донецкой области.

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Автор: 

боевые действия (6312) Харьковская область (2913) Чугуевский район (414) Бочково (1) DeepState (554)
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