Оккупанты продвинулись в районе Бочкового на Харьковщине, - DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг продвинулся в районе Бочкового", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что захватчики продвинулись в районах Константиновки и Затышка в Донецкой области.

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