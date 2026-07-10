Оккупанты продвинулись в районе Бочкового на Харьковщине, - DeepState
Российские оккупационные войска продвигаются в Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг продвинулся в районе Бочкового", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что захватчики продвинулись в районах Константиновки и Затышка в Донецкой области.
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