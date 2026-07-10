Окупанти просунулися біля Бочкового на Харківщині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування у Харківській області.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог просунувся поблизу Бочкового", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що загарбники просунулися в районах Костянтинівки та Затишку на Донеччині.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль