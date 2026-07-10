Окупанти просунулися біля Бочкового на Харківщині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування у Харківській області.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог просунувся поблизу Бочкового", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що загарбники просунулися в районах Костянтинівки та Затишку на Донеччині.

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