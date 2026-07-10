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Армія РФ просунулася в районах Костянтинівки та Затишку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів Донецької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState
"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та Затишку (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+3 Amber
показати весь коментар10.07.2026 06:38 Відповісти Посилання
+3 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар10.07.2026 06:49 Відповісти Посилання
+3 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар10.07.2026 07:04 Відповісти Посилання
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