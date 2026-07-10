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Новини Оновлення мапи DeepState
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Армія РФ просунулася в районах Костянтинівки та Затишку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти просунулись поблизу двох населених пунктів Донецької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState 

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"Ворог просунувся поблизу Костянтинівки (Краматорський район, Донецька область) та Затишку (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення мапи

DeepState повідомив про просування російських військ біля Костянтинівки та Затишку
DeepState повідомив про просування російських військ біля Костянтинівки та Затишку

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Донецька область (11471) Краматорський район (1332) Покровський район (1809) Костянтинівка (609) Затишок (9)
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Топ коментарі
+3
Просунулися кляті кацапи , але скоро здохнуть на нашій землі !!
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10.07.2026 06:38 Відповісти
+3
Просунулися до Кабзона
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10.07.2026 06:49 Відповісти
+3
карту в кремлі малювали ?
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10.07.2026 07:04 Відповісти

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