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News Update of DeepState map
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Russian army has advanced in areas around Kostiantynivka and Zatyshok in Donetsk region, – DeepState. MAP

Russian occupying forces have advanced near two settlements in the Donetsk region

According to Censor.NET, this has been reported by analysts at DeepState 

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"The enemy has advanced near Kostiantynivka (Kramatorsk district, Donetsk region) and Zatyshok (Pokrovsk district, Donetsk region)," the report states.

Map update

DeepState reported on the advance of Russian troops near Kostiantynivka and Zatyshko
DeepState reported on the advance of Russian troops near Kostiantynivka and Zatyshko

Read more: Strike and reconnaissance operations carried out by Ukrainian UAV pilots are preventing enemy from gaining foothold and capturing Kostiantynivka, - DeepState

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Donetsk region (5957) Kramatorskyy district (1043) Pokrovskyy district (1356) Kostyantynivka (438) Zatyshok (9)
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