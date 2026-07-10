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Russian army has advanced in areas around Kostiantynivka and Zatyshok in Donetsk region, – DeepState. MAP
Russian occupying forces have advanced near two settlements in the Donetsk region
According to Censor.NET, this has been reported by analysts at DeepState
"The enemy has advanced near Kostiantynivka (Kramatorsk district, Donetsk region) and Zatyshok (Pokrovsk district, Donetsk region)," the report states.
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