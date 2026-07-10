Армия РФ продвинулась в районах Константиновки и Затышка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState
"Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район, Донецкая область) и Затышка (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
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+3 Amber
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+3 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий10.07.2026 07:04 Ответить Ссылка
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