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Новости Обновление карты DeepState
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Армия РФ продвинулась в районах Константиновки и Затышка в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState 

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"Враг продвинулся вблизи Константиновки (Краматорский район, Донецкая область) и Затышка (Покровский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Обновление карты

DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе Константиновки и Затишка
DeepState сообщил о продвижении российских войск в районе Константиновки и Затишка

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Донецкая область (12587) Краматорский район (1316) Покровский район (1792) Константиновка (2011) Затышок (9)
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Топ комментарии
+3
Просунулися кляті кацапи , але скоро здохнуть на нашій землі !!
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10.07.2026 06:38 Ответить
+3
Просунулися до Кабзона
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10.07.2026 06:49 Ответить
+3
карту в кремлі малювали ?
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10.07.2026 07:04 Ответить

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