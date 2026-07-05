Ударно-поисковые операции украинских пилотов БПЛА не дают врагу закрепиться и захватить Константиновку, - DeepState

В настоящее время в Константиновке продолжаются активные бои за город. Ударно-поисковые операции украинских пилотов БПЛА не дают врагу возможности закрепиться и захватить город.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

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Бои на окраинах и попытки проникновения

По данным аналитиков, враг подошел к окраинам населенного пункта, начал там закрепляться и проникать вглубь города.

"Кацапы пытаются закрепиться на местности в районе Ильиновки и Новодмитровки, чтобы перекрыть любое движение и установить контроль практически во всей Константиновке. Одновременно с этим продолжаются постоянные проникновения в сам населенный пункт, где московиты несут значительные потери", — сообщили в DeepState.

Аналитики отмечают, что обстановку в городе нельзя назвать легкой и контролируемой, однако подчеркивают, что Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины.

"Следует понимать, что "флаговтыки", которые часто встречаются в сети, являются исключительно медийной составляющей врага, ведь всех пехотинцев, доживших до момента съемки, уничтожают или берут в плен", - пишет DeepState.

Зачем врагу временное перемирие в городе?

В DeepState назвали "коварным планом" временное перемирие в Константиновке, которое Украине предложило Минобороны РФ.

"Это коварный план, на который ни в коем случае нельзя соглашаться, ведь именно ударно-поисковые операции наших пилотов не дают врагу полноценно закрепиться и захватить город. Как мы уже отмечали, инфильтрация объясняется количественным превосходством противника и недостаточным количеством пехоты в наших силах. И именно удары дронами создают противнику большие препятствия. Кацапы это понимают и ищут любые возможности оккупировать город, где гибнет много их солдат. Столь же лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы, когда именно кацапы уничтожают город постоянными ударами КАБами и дронами", — заявляют в DeepState.

По мнению экспертов, "лицемерно предлагать Украине прекратить обстрелы", когда именно россияне уничтожают город постоянными ударами КАБами и дронами.

"Категорически нельзя соглашаться на какие-либо мирные временные предложения врага, ведь это ложь, за которой скрывается коварство", — говорится в публикации.

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Что предшествовало

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

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