РФ предлагает Украине временное прекращение огня в Константиновке якобы для передачи тел военных, — российские СМИ

Минобороны РФ заявляет о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о предложении агрессора?

По данным российских СМИ, ссылающихся на Минобороны РФ, оккупанты предлагают украинской стороне прекратить обстрелы города 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Ответ от Украины по поводу этого предложения Кремль требует предоставить до 12:00 воскресенья, 5 июля.

Украинская сторона пока не прокомментировала заявление страны-агрессора.

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Что предшествовало

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

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