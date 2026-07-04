РФ предлагает Украине временное прекращение огня в Константиновке якобы для передачи тел военных, — российские СМИ
Минобороны РФ заявляет о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о предложении агрессора?
По данным российских СМИ, ссылающихся на Минобороны РФ, оккупанты предлагают украинской стороне прекратить обстрелы города 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени.
Ответ от Украины по поводу этого предложения Кремль требует предоставить до 12:00 воскресенья, 5 июля.
Украинская сторона пока не прокомментировала заявление страны-агрессора.
Что предшествовало
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.
- В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".
Топ комментарии
+2 Катерина Андрієвська
показать весь комментарий04.07.2026 20:21 Ответить Ссылка
+1 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий04.07.2026 20:25 Ответить Ссылка
+1 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий04.07.2026 20:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль