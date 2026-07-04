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Новости Возвращение тел павших защитников Константиновское направление
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РФ предлагает Украине временное прекращение огня в Константиновке якобы для передачи тел военных, — российские СМИ

Константиновка

Минобороны РФ заявляет о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно о предложении агрессора?

По данным российских СМИ, ссылающихся на Минобороны РФ, оккупанты предлагают украинской стороне прекратить обстрелы города 6 июля с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

Ответ от Украины по поводу этого предложения Кремль требует предоставить до 12:00 воскресенья, 5 июля. 

Украинская сторона пока не прокомментировала заявление страны-агрессора. 

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Что предшествовало

  • Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.
  • В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

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Автор: 

Донецкая область (12554) Минобороны рф (962) Краматорский район (1295) Константиновка (2002)
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Топ комментарии
+2
Це кацапи вже падлянку якусь придумали. Вангую: передадуть мішки не з тілами наших воїнів, а живих орків туди засунуть.
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04.07.2026 20:21 Ответить
+1
Тупа інформаційна війна. А в цьому випадку ще й з троянським конем
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04.07.2026 20:25 Ответить
+1
Це коли кацапи стали такі великодушні? Не пиши кацапської херні тут, бо палишься
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04.07.2026 20:30 Ответить

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