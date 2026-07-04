Россияне не контролируют Константиновку, в городе продолжается оборона, - командир 19 АК Бакулин

Украинские военные продолжают оборонять Константиновку, а заявления российской стороны о якобы полном захвате города не соответствуют действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske заявил командир 19-го армейского корпуса ВСУ Александр Бакулин.

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По его словам, российские военные действительно присутствуют в городе, однако речь идет об отдельных небольших группах, а не о полном контроле над Константиновкой.

"Противник в Константиновке есть. Он управляем, но это отдельные точки, где находятся по одному-двум военнослужащим, которых мы по мере обнаружения уничтожаем", — отметил Бакулин.

Россияне проникают небольшими группами

По оценке командира, в настоящее время в городе находятся около 129 российских пехотинцев (плюс-минус 20 человек).

Бакулин пояснил, что оккупанты продолжают проникать в Константиновку небольшими группами. Украинские военные постоянно выявляют и ликвидируют их, однако полностью остановить инфильтрацию пока не удалось.

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"К сожалению, сколько мы убили в городе, плюс-минус столько же и пропускаем. Бывают дни, когда мы уменьшаем их количество, но потом они снова появляются. Полностью прекратить их проникновение в город пока не удается. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы этот вопрос решим", — сказал Бакулин.

Силы обороны контролируют город

Военный подчеркнул, что украинские военные продолжают действовать по всей территории Константиновки. В то же время передвижение по городу стало сложнее из-за угрозы со стороны российских диверсионных групп, поэтому используются беспилотники и дополнительная разведка.

"Я могу сказать, что мы присутствуем по всему городу. Есть моменты, когда этот контроль затруднен. Но сказать, что город контролируется противником, — нет", — подчеркнул Бакулин.

Военный также выразил уверенность, что украинские силы смогут удержать город.

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"У меня есть ощущение, с очень высокой степенью вероятности, что я Константиновку со своими людьми не сдам. И это абсолютно возможно", — заявил он.

Напомним, 3 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы полном контроле российских войск над Константиновкой. Эту информацию уже опроверг Генеральный штаб ВСУ.