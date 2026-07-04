Росіяни не контролюють Костянтинівку, у місті триває оборона, - командир 19 АК Бакулін

Українські військові продовжують обороняти Костянтинівку, а заяви російської сторони про нібито повне захоплення міста не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske заявив командир 19-го армійського корпусу ЗСУ Олександр Бакулін.

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За його словами, російські військові дійсно присутні в місті, однак йдеться про окремі невеликі групи, а не про повний контроль над Костянтинівкою.

"Противник у Костянтинівці є. Він керований, але це окремі точки, де знаходяться по одному-два військовослужбовця, яких ми в міру виявлення знищуємо", - зазначив Бакулін.

Росіяни проникають малими групами

За оцінкою командира, наразі в місті перебувають близько 129 російських піхотинців (плюс-мінус 20 осіб).

Бакулін пояснив, що окупанти продовжують проникати до Костянтинівки невеликими групами. Українські військові постійно виявляють і ліквідовують їх, однак повністю зупинити інфільтрацію поки не вдалося.

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"На жаль, скільки ми вбили в місті, плюс-мінус стільки ж і пропускаємо. Є дні, коли ми зменшуємо їх кількість, але потім вони знову з'являються. Повністю припинити їхнє проникнення до міста поки не вдається. Але я сподіваюся, що найближчим часом ми це питання вирішимо", - сказав Бакулін.

Сили оборони контролюють місто

Військовий наголосив, що українські військові продовжують діяти по всій території Костянтинівки. Водночас пересування містом стало складнішим через загрозу від російських диверсійних груп, тому використовуються безпілотники та додаткова розвідка.

"Я можу сказати, що ми присутні по всьому місту. Є моменти, коли цей контроль ускладнений. Але сказати, що місто контролюється противником, - ні", - підкреслив Бакулін.

Військовий також висловив упевненість, що українські сили зможуть утримати місто.

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"У мене є відчуття, на дуже великий відсоток, що я Костянтинівку зі своїми людьми не здам. І це абсолютно можливо", - заявив він.

Нагадаємо, 3 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито повний контроль російських військ над Костянтинівкою. Цю інформацію вже спростував Генеральний штаб ЗСУ.