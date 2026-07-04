Якщо Костянтинівка зараз "під контролем Росії", у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував Мерцу за підтримку і допомогу нашому народу і наголосив, що Німеччина - один з глобальних лідерів у захисті життя, що ми дуже цінуємо.
Посилення ППО
"Ключове зараз - ракети для "петріотів", щоб захищати наших людей від російської балістики. Говорили передусім саме про це - про можливість підтримати наші системи "Петріот" необхідними ракетами, оскільки саме на ракетні удари по Україні Росія робить фінальну ставку: більше можливостей, щоб затягувати війну, у Росії немає", - зазначив Зеленський.
Обстановка на фронті
Вони також говорили з канцлером і про ситуацію на фронті.
"Поінформував, що відбувається, які результати є. Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда - це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів.
Дякую всім нашим воїнам за захист України і наших людей! Дякую, Німеччино! Дякую всім, хто з Україною", - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
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