Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони, - Генштаб

Попри заяву російського диктатора Володимира Путіна, Костянтинівка на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов.

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Він зазначив, що відповідно до даних систем відображення оперативної обстановки "Дзвін" та DELTA, місто перебуває під контролем українських військових.

"За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", – наголосив Ковальов.

Він зазначив, що військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу угруповання військ "Схід" продовжують оборонну операцію як у межах міста, так і на підступах до нього.

Росіяни намагаються проникати малими групами

Речник Генштабу повідомив, що російські війська не припиняють спроб захопити місто, використовуючи тактику інфільтрації невеликих піхотних груп чисельністю від одного до трьох військових.

"У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. Загарбники виявляються та знищуються", – підкреслив Ковальов.

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За його словами, протягом 3 липня на цьому напрямку російські війська здійснили 11 штурмових атак, однак жодна з них не була успішною.

У Генштабі також наголосили, що російське керівництво вже не вперше поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

"Росіяни, уже не вперше, вдаються до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", – зазначив речник.

За словами Ковальова, ситуація на напрямку залишається складною, однак перебуває під контролем Сил оборони України.

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