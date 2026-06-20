РФ втратила два батальйони під Костянтинівкою за місяць, - 100 ОМБр

Російські війська на Костянтинівському напрямку втратили близько 910 військових за місяць. Серед них - добре підготовлені штурмовики та розвідники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Liga.net повідомив пресофіцер 100 окремої механізованої бригади Сергій Хомінський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, лише в період із 16 травня до 16 червня в смузі оборони бригади російські війська втратили 395 загиблими та 515 пораненими.

Загальні втрати за цей період становлять 910 осіб, що, за оцінкою військових, еквівалентно приблизно двом батальйонам противника.

Спроби проникнення малими групами

У районі Костянтинівки, за даними ЗСУ, перебуває до 130 російських військових. Це переважно підготовлені штурмові та розвідувальні підрозділи, які діють малими групами.

Вони намагаються порушувати українську логістику, влаштовувати засідки та проводити локальні штурми під прикриттям безпілотників.

Зростання ролі дронів та стратегічне значення напрямку

Українські військові фіксують різке посилення активності російських БпЛА - від розвідки до ударних дронів і систем дистанційного мінування.

Костянтинівський напрямок залишається одним із ключових для РФ, оскільки відкриває шлях до Краматорсько-Костянтинівської агломерації, яку російське командування розглядає як стратегічну ціль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтенсивні бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках. За добу - 248 боєзіткнень, - Генштаб. КАРТА