РФ потеряла два батальона под Константиновкой за месяц, - 100 ОМБр
Российские войска на Константиновском направлении потеряли около 910 военнослужащих за месяц. Среди них - хорошо подготовленные штурмовики и разведчики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Liga.net сообщил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.
По его словам, только в период с 16 мая по 16 июня в полосе обороны бригады российские войска потеряли 395 погибших и 515 раненых.
Общие потери за этот период составляют 910 человек, что, по оценке военных, эквивалентно примерно двум батальонам противника.
Попытки проникновения небольшими группами
В районе Константиновки, по данным ВСУ, находится до 130 российских военных. Это преимущественно подготовленные штурмовые и разведывательные подразделения, действующие небольшими группами.
Они пытаются нарушать украинскую логистику, устраивать засады и проводить локальные штурмы под прикрытием беспилотников.
Рост роли дронов и стратегическое значение направления
Украинские военные фиксируют резкое усиление активности российских БПЛА - от разведывательных до ударных дронов и систем дистанционного минирования.
Константиновское направление остается одним из ключевых для РФ, поскольку открывает путь к Краматорско-Константиновской агломерации, которую российское командование рассматривает как стратегическую цель.
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