РФ потеряла два батальона под Константиновкой за месяц, - 100 ОМБр

Российские войска на Константиновском направлении потеряли около 910 военнослужащих за месяц. Среди них - хорошо подготовленные штурмовики и разведчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Liga.net сообщил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, только в период с 16 мая по 16 июня в полосе обороны бригады российские войска потеряли 395 погибших и 515 раненых.

Общие потери за этот период составляют 910 человек, что, по оценке военных, эквивалентно примерно двум батальонам противника.

Попытки проникновения небольшими группами

В районе Константиновки, по данным ВСУ, находится до 130 российских военных. Это преимущественно подготовленные штурмовые и разведывательные подразделения, действующие небольшими группами.

Они пытаются нарушать украинскую логистику, устраивать засады и проводить локальные штурмы под прикрытием беспилотников.

Рост роли дронов и стратегическое значение направления

Украинские военные фиксируют резкое усиление активности российских БПЛА - от разведывательных до ударных дронов и систем дистанционного минирования.

Константиновское направление остается одним из ключевых для РФ, поскольку открывает путь к Краматорско-Константиновской агломерации, которую российское командование рассматривает как стратегическую цель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях. За сутки - 248 боевых столкновений, - Генштаб. КАРТА