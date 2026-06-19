Интенсивные бои продолжаются на Покровском и Константиновском направлениях. За сутки — 248 боевых столкновений, — Генштаб. КАРТА

За сутки ВСУ отразили десятки штурмов на различных направлениях фронта. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив девять ракет, совершил 90 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиационных бомб. Кроме того, он задействовал 10 031 дрон-камикадзе и осуществил 3 135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

В Сумской области вражеским авиационным ударам подверглись населенные пункты Толстодубово и Сумы.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений, агрессор осуществил 74 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Лимана, Старицы и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении наши защитники отразили четыре попытки врага продвинуться вперед в сторону Радьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Шейковка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Дерилово, Заречное, Ямполь.

На Славянском направлении противник 11 раз проводил штурмовые атаки в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Малиновки.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Торецкое, Софиевка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Константиновке находятся около 123 оккупантов, — 19-й армейский корпус

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Котлино, Удачное, Родинское, Новониколаевка, Филия и в направлении населенных пунктов Васильевка, Белицкое, Дорожное, Шевченко, Сергеевка, Новопавловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 59-й бригады "Степные Хищники" ликвидировали 121 оккупанта на Покровском направлении с начала июня. ВИДЕО

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в сторону Александрограда и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Горкое, Цветково, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и Степового.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки захватчики активности не проявляли.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА, шесть районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и шесть пунктов управления.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек. Также уничтожены два танка, четыре боевые бронированные машины, 58 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, четыре наземных робототехнических комплекса, четыре ракеты, 1968 беспилотных летательных аппаратов, 441 единица автомобильной и три единицы специальной техники противника.