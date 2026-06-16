В Константиновке находятся около 123 оккупантов, - 19-й армейский корпус
Информация о том, что россияне контролируют Константиновку, не соответствует действительности. Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские группы в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом заявил командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин.
В частности, в Константиновке сейчас находятся около 123 российских военных. На этом направлении украинским силам противостоят подразделения шестой мотострелковой дивизии и четвертой отдельной мотострелковой бригады армии РФ.
"На данный момент, думаю, их задача все же взять здесь Константиновку, чтобы не было такой ситуации, как у них в Купянске. Когда они доложили, все произошло не так", - подчеркнул бригадный генерал.
Что предшествовало?
Ранее Бакулин сообщал, чтоВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают о контроле над ситуацией и отсутствии окружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чого не 423? Чи 12?
Як рахували?
Так, в Констасі є підори. Так само заходять по кілзоні по двоє-троє групами, ховаються в зеленці та по хатам. Вистачає і коротких контактів. Бо трапляється, що стикаємося в лобову. Все це повністю ситуативно. Велике місто. Великий приватний сектор. Все роздовбане.