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Новости Константиновское направление
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В Константиновке находятся около 123 оккупантов, - 19-й армейский корпус

РФ пытается захватить Константиновку, но город не контролирует

Информация о том, что россияне контролируют Константиновку, не соответствует действительности. Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские группы в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом заявил командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин.

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В частности, в Константиновке сейчас находятся около 123 российских военных. На этом направлении украинским силам противостоят подразделения шестой мотострелковой дивизии и четвертой отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

"На данный момент, думаю, их задача все же взять здесь Константиновку, чтобы не было такой ситуации, как у них в Купянске. Когда они доложили, все произошло не так", - подчеркнул бригадный генерал.

Что предшествовало?

Ранее Бакулин сообщал, чтоВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают о контроле над ситуацией и отсутствии окружения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты истребителей Воздушных сил уничтожили здание с оккупантами на Константиновском направлении. ВИДЕО

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Донецкая область (12461) боевые действия (6204) Краматорский район (1261) Константиновка (1998) война в Украине (8469)
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Ну то небагато, треба їх усіх знищити і діло кінцем!
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16.06.2026 13:12 Ответить
Хто вам заважає то зробити? Чи пан більше поп.......здіти?
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16.06.2026 13:14 Ответить
У Куп'янську москалі самі підставились, коли влізли у мішок - нажаль у Костянтинівці у мішку опиняються наші підрозділи.
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16.06.2026 13:12 Ответить
У місті їх важко викурити - тут і підвали і каналізація
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16.06.2026 13:20 Ответить
Аби шось ляпати пресі. 123...
А чого не 423? Чи 12?
Як рахували?
Так, в Констасі є підори. Так само заходять по кілзоні по двоє-троє групами, ховаються в зеленці та по хатам. Вистачає і коротких контактів. Бо трапляється, що стикаємося в лобову. Все це повністю ситуативно. Велике місто. Великий приватний сектор. Все роздовбане.
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16.06.2026 13:37 Ответить
А близько 123-ти - це 122.5 чи 123.3? І звідки така точність, перепис по підвалах 80-тисячного міста провели чи просто рахували орків коли вони заходили в місто? До чого вже дійшло, цілий генерал , командир корпусу, отаке розказує.
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16.06.2026 13:49 Ответить
командир, вимагають цифру, скільки орків в місті?, - пиши 1, - малувато буде, - тоді 12, - все рівно малувато, - пиши 123 або 1234, - 1234, то дохера, хай буде 123! - о, хлопці 2-х тільки що грохнули!, - ну то пиши близько 123.
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16.06.2026 13:59 Ответить
 
 