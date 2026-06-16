В Константиновке находятся около 123 оккупантов, - 19-й армейский корпус

Информация о том, что россияне контролируют Константиновку, не соответствует действительности. Украинские защитники продолжают уничтожать вражеские группы в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом заявил командир 19-го армейского корпуса Александр Бакулин.

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В частности, в Константиновке сейчас находятся около 123 российских военных. На этом направлении украинским силам противостоят подразделения шестой мотострелковой дивизии и четвертой отдельной мотострелковой бригады армии РФ.

"На данный момент, думаю, их задача все же взять здесь Константиновку, чтобы не было такой ситуации, как у них в Купянске. Когда они доложили, все произошло не так", - подчеркнул бригадный генерал.

Что предшествовало?

Ранее Бакулин сообщал, чтоВСУ отражают попытки продвижения РФ на Константиновском направлении. Военные сообщают о контроле над ситуацией и отсутствии окружения.

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