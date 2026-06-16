У Костянтинівці перебувають близько 123 окупантів, - 19 армійський корпус

Інформація про контроль росіян над Костянтинівкою не відповідає дійсності. Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожі групи у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Донбас", про це заявив командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін.

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Зокрема, у Костянтинівці наразі перебувають близько 123 російських військових. На цьому напрямку українським силам протистоять підрозділи шостої мотострілецької дивізії та четвертої окремої мотострілецької бригади армії РФ.

"На цей час, думаю, їхнє завдання все ж таки взяти тут Костянтинівку, щоб не було такої ситуації, як було у них у Куп'янську. Коли вони доповіли, все сталося не так", - наголосив бригадний генерал.

Що передувало?

Раніше Бакулін повідомляв, що ЗСУ відбивають спроби просування РФ на Костянтинівському напрямку. Військові повідомляють про контроль ситуації та відсутність оточення.

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