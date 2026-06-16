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Новини Костянтинівський напрямок
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У Костянтинівці перебувають близько 123 окупантів, - 19 армійський корпус

РФ намагається захопити Костянтинівку, але місто не контролює

Інформація про контроль росіян над Костянтинівкою не відповідає дійсності. Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожі групи у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Донбас", про це заявив  командир 19-го армійського корпусу Олександр Бакулін.

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Зокрема, у Костянтинівці наразі перебувають близько 123 російських військових. На цьому напрямку українським силам протистоять підрозділи шостої мотострілецької дивізії та четвертої окремої мотострілецької бригади армії РФ.

"На цей час, думаю, їхнє завдання все ж таки взяти тут Костянтинівку, щоб не було такої ситуації, як було у них у Куп'янську. Коли вони доповіли, все сталося не так", - наголосив бригадний генерал.

Що передувало?

Раніше Бакулін повідомляв, що ЗСУ відбивають спроби просування РФ на Костянтинівському напрямку. Військові повідомляють про контроль ситуації та відсутність оточення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти винищувачів Повітряних сил знищили будівлю з окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11341) бойові дії (5979) Краматорський район (1278) Костянтинівка (597) війна в Україні (8532)
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Ну то небагато, треба їх усіх знищити і діло кінцем!
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16.06.2026 13:12 Відповісти
Хто вам заважає то зробити? Чи пан більше поп.......здіти?
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16.06.2026 13:14 Відповісти
У Куп'янську москалі самі підставились, коли влізли у мішок - нажаль у Костянтинівці у мішку опиняються наші підрозділи.
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16.06.2026 13:12 Відповісти
У місті їх важко викурити - тут і підвали і каналізація
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16.06.2026 13:20 Відповісти
Аби шось ляпати пресі. 123...
А чого не 423? Чи 12?
Як рахували?
Так, в Констасі є підори. Так само заходять по кілзоні по двоє-троє групами, ховаються в зеленці та по хатам. Вистачає і коротких контактів. Бо трапляється, що стикаємося в лобову. Все це повністю ситуативно. Велике місто. Великий приватний сектор. Все роздовбане.
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16.06.2026 13:37 Відповісти
А близько 123-ти - це 122.5 чи 123.3? І звідки така точність, перепис по підвалах 80-тисячного міста провели чи просто рахували орків коли вони заходили в місто? До чого вже дійшло, цілий генерал , командир корпусу, отаке розказує.
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16.06.2026 13:49 Відповісти
командир, вимагають цифру, скільки орків в місті?, - пиши 1, - малувато буде, - тоді 12, - все рівно малувато, - пиши 123 або 1234, - 1234, то дохера, хай буде 123! - о, хлопці 2-х тільки що грохнули!, - ну то пиши близько 123.
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16.06.2026 13:59 Відповісти
 
 