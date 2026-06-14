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Пілоти винищувачів Повітряних сил знищили будівлю з окупантами на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО
Пілоти Повітряних сил України завдали удару по місцю скупчення російських окупантів на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився один із українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
За попередніми даними розвідки, екіпажі винищувачів отримали координати району, де противник накопичував особовий склад в одній із забудов.
Після уточнення цілі по об'єкту було завдано кілька потужних ударів авіабомбами GBU.
У результаті ураження знищено укриття противника разом із живою силою, яка перебувала всередині.
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