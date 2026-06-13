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Дрони СБС уразили завод "Кримський титан" в Армянську: виробництво призупинено, - Мадяр. ВIДЕО

Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську, який виробляє продукцію для потреб російського військово-промислового комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати атаки повідомив командир 414-ї бригади "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр), опублікувавши кадри об'єктивного контролю ураження.

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За його словами, підприємство виробляє діоксид титану, який використовується у виробництві компонентів для порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

Після удару українських безпілотників виробничі процеси на заводі були призупинені.

За інформацією Мадяра, об'єктивний контроль підтвердив влучання по території заводу. Після ударів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

У місцевих пабліках також повідомляли про численні влучання по об'єкту та евакуацію працівників підприємства.

Також під час нічної атаки на Крим оператори 1-го ОЦ СБС знищили дві російські БМП-2 в районі Армянська.

За даними профільних моніторингових ресурсів, машини були обладнані тепловізійними системами та залучалися до протидії українським безпілотникам.

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Автор: 

Крим (14117) знищення (10340) Армянськ (33) титан (68) дрони (8433) Сили безпілотних систем (529) Перекопський район (2)
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Топ коментарі
+6
Це так зване підприємство проросійського олігарха фірташа ,яке навіть при попередній владі було захищено і навіть зараз ця істота ховаєтся в Австрії ніхто його не збираєтся притягнути до відповідальності за колоборанціоналізм ,щож він добре платить податки в бюджет рф.
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13.06.2026 16:59 Відповісти
+4
Десьтам, в далекій Австрії, у Відні, заридав некій Фірташ і сльози його капали у каву по віденські та на некошерний щніцель по віденські.
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13.06.2026 17:04 Відповісти
+4
Производство кацапни должно быть уничтожено просто в хлам, такова суть борьбы народа Украины.
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13.06.2026 17:11 Відповісти
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Все, спижжене кацапами, буде або повернуто, або відрепіжене.
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13.06.2026 16:58 Відповісти
Сперва це с3,14здив Фірташ.
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13.06.2026 17:15 Відповісти
Кошерних кацапів це теж стосується.
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13.06.2026 17:24 Відповісти
Це так зване підприємство проросійського олігарха фірташа ,яке навіть при попередній владі було захищено і навіть зараз ця істота ховаєтся в Австрії ніхто його не збираєтся притягнути до відповідальності за колоборанціоналізм ,щож він добре платить податки в бюджет рф.
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13.06.2026 16:59 Відповісти
Да можна назвати ДЕСЯТКИ персонажів які мають кримінал.чи замішані в корупції поховались за кордоном,а найбільше на землі обетованій.
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13.06.2026 17:05 Відповісти
На мою думку не потрібно кожний день показувати успіхи тільки одного підрозділу Мадяр---це хорошо,але є десятки підрозділів,які воюють і знищують ворога Що занадто--то не здраво. ЗСУ --це наша довіра і наш захист Слава ЗСУ!
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13.06.2026 17:00 Відповісти
Десьтам, в далекій Австрії, у Відні, заридав некій Фірташ і сльози його капали у каву по віденські та на некошерний щніцель по віденські.
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13.06.2026 17:04 Відповісти
Производство кацапни должно быть уничтожено просто в хлам, такова суть борьбы народа Украины.
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13.06.2026 17:11 Відповісти
коли у зеленої гундосої гниди повна срака, дістають "мадяра"!!!
отак, роберт бровді попався на зеленогнідну хєрню!
тож, народний герой україни герой "мадяр" перетворився на зеленого холуя!
прикро! дуже прикро!!!!!

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13.06.2026 17:16 Відповісти
Срака у вас, кацапів ! Слава Україні ! Слава Зеленському ! Слава Мадяру ! Слава нашим героям СБС !
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13.06.2026 17:24 Відповісти
слава?
отой славік канцельбогельман з мехмата?
афігєть!
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13.06.2026 17:31 Відповісти
Повідомлення з мережі про удари по заводу "Титан" та електропідстанції біля Армянська в Криму.

https://pbs.twimg.com/media/HKrZDR_b0AAJ1ZL.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HKrXx1faEAA63zD.jpg
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13.06.2026 17:20 Відповісти
А як він досі працював без води, той завод?
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13.06.2026 17:36 Відповісти
Воду йому запустили для роботи !
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13.06.2026 18:01 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/9N-1rHVh-q4
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13.06.2026 17:37 Відповісти
на 5-му році війни? угу....
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13.06.2026 17:39 Відповісти
Фірташ падлючий сидить в Австрії , так як австріяки не видають
його до США ,
а завод в Армянську працює на кацапів !!
Сволоч він і відвертий колаборант 😡
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13.06.2026 18:00 Відповісти
Це какой-то антісемітізм! Це ж власність Аркаші та Борькі Ротенбергів!
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13.06.2026 18:16 Відповісти
 
 