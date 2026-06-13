Дрони СБС уразили завод "Кримський титан" в Армянську: виробництво призупинено, - Мадяр. ВIДЕО
Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Армянську, який виробляє продукцію для потреб російського військово-промислового комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати атаки повідомив командир 414-ї бригади "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (Мадяр), опублікувавши кадри об'єктивного контролю ураження.
За його словами, підприємство виробляє діоксид титану, який використовується у виробництві компонентів для порохів, ракетного палива та вибухових речовин.
Після удару українських безпілотників виробничі процеси на заводі були призупинені.
За інформацією Мадяра, об'єктивний контроль підтвердив влучання по території заводу. Після ударів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.
У місцевих пабліках також повідомляли про численні влучання по об'єкту та евакуацію працівників підприємства.
Також під час нічної атаки на Крим оператори 1-го ОЦ СБС знищили дві російські БМП-2 в районі Армянська.
За даними профільних моніторингових ресурсів, машини були обладнані тепловізійними системами та залучалися до протидії українським безпілотникам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отак, роберт бровді попався на зеленогнідну хєрню!
тож, народний герой україни герой "мадяр" перетворився на зеленого холуя!
прикро! дуже прикро!!!!!
отой славік канцельбогельман з мехмата?
афігєть!
https://pbs.twimg.com/media/HKrZDR_b0AAJ1ZL.jpg
https://pbs.twimg.com/media/HKrXx1faEAA63zD.jpg
його до США ,
а завод в Армянську працює на кацапів !!
Сволоч він і відвертий колаборант 😡