Екіпажі винищувачів Су-27 рознесли місце дислокації російських операторів БпЛА та радистів. ВIДЕО
Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України уразили місце дислокації російських операторів БпЛА, радистів та піхоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар по цілі на східному напрямку фронту українські пілоти завдали із застосуванням високоточних авіабомб GBU-39.
За даними розвідки, російські військові розгорнули у будівлі штаб, де базувалися оператори безпілотників, радисти та особовий склад окупаційних військ.
У результаті точного влучання частина споруди обвалилася разом із живою силою противника, яка перебувала всередині.
Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Evgen Karpenko
показати весь коментар13.06.2026 16:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар13.06.2026 16:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль