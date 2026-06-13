Екіпажі винищувачів Су-27 рознесли місце дислокації російських операторів БпЛА та радистів. ВIДЕО

Пілоти винищувачів Су-27 Повітряних сил України уразили місце дислокації російських операторів БпЛА, радистів та піхоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар по цілі на східному напрямку фронту українські пілоти завдали із застосуванням високоточних авіабомб GBU-39.

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За даними розвідки, російські військові розгорнули у будівлі штаб, де базувалися оператори безпілотників, радисти та особовий склад окупаційних військ.

У результаті точного влучання частина споруди обвалилася разом із живою силою противника, яка перебувала всередині.

Відео бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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