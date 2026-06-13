Экипажи истребителей Су-27 разнесли место дислокации российских операторов БПЛА и радистов. ВИДЕО

Пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины нанесли удар по месту дислокации российских операторов БПЛА, радистов и пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар по цели на восточном направлении фронта украинские пилоты нанесли с применением высокоточных авиабомб GBU-39.

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По данным разведки, российские военные развернули в здании штаб, где базировались операторы беспилотников, радисты и личный состав оккупационных войск.

В результате точного попадания часть здания обрушилась вместе с живой силой противника, находившейся внутри.

Видео боевой работы опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

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