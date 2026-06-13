Пілоти винищувачів Су-27 бомбами GBU-39 знищили позиції російських операторів БпЛА. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис авіаудару Повітряних сил України по місцю дислокації російських операторів БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
За даними розвідки, для ураження цілі українські винищувачі Су-27 застосували високоточні авіабомби GBU-39 та елементи тактики "килимового бомбардування".
У результаті авіаудару було знищено позицію російських операторів БпЛА разом із обладнанням та особовим складом, який перебував на місці дислокації.
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А тим часом "Перша українська КАБ готова до бойового застосування, - Федоров."
Джерело: https://censor.net/ua/n4003755
Килимове бомбардування - це масований авіаційний удар великою кількістю бомб вільного падіння по значній площі (місту, військовому чи промисловому об'єкту). Його головна мета - повне знищення цілі шляхом перетворення визначеної території на суцільні руїни. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 1]
Основні аспекти цього методу:
Історія: Ця тактика масово використовувалася під час Другої світової війни авіацією союзників (США та Великою Британією) для знищення військової промисловості та інфраструктури супротивника (наприклад, бомбардування Дрездена чи міст Японії). Також вона застосовувалася у війнах у В'єтнамі та Сирії. [https://localhistory.org.ua/texts/kolonki/povitriani-bombarduvannia-drugoyi-svitovoyi-viini-roman-ponomarenko/ 1, https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/yak-britaniya-pochala-kilimovi-bombarduvannya-nimechchini-u-1942-mu-nv-50610306.html 2]
Механізм: Велика кількість бомбардувальників скидає сотні або й тисячі некерованих бомб, які покривають цілий квадрат місцевості, не залишаючи живого місця.
Умови застосування: Для проведення такого бомбардування сторона, що атакує, повинна мати абсолютну перевагу в повітрі та повну відсутність дієвої протиповітряної оборони (ППО) у ворога, інакше літаки будуть збиті ще на підльоті. [https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/09/7375673/ 1, https://www.reddit.com/r/WarCollege/comments/1amt07b/when_is_carpet_bombing_still_useful_in_modern/?tl=uk 2]
******** контекст
У XXI столітті класичні килимові бомбардування майже відійшли в минуле через появу високоточної зброї та розвиток систем ППО. Водночас цей термін іноді використовують для опису масованих атак із застосуванням дронів-камікадзе або керованих авіабомб (КАБ), коли ворог намагається зруйнувати певну територію шляхом випуску десятків одиниць зброї одночасно. [https://defence-ua.com/news/ssha_perehodjat_na_prosunute_kilimove_bombarduvannja_iranu_z_b_52_ale_tse_mozhe_zavershitis_fatalnimi_vtratami-22292.html 1, https://www.radiosvoboda.org/a/ataky-rf-********-nova-taktyka/33439082.html 2]
Орчихи задоволені та дякують!!! Хто на новенькава члЄНА, їх *********??