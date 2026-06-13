Пілоти винищувачів Су-27 бомбами GBU-39 знищили позиції російських операторів БпЛА. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис авіаудару Повітряних сил України по місцю дислокації російських операторів БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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За даними розвідки, для ураження цілі українські винищувачі Су-27 застосували високоточні авіабомби GBU-39 та елементи тактики "килимового бомбардування".

У результаті авіаудару було знищено позицію російських операторів БпЛА разом із обладнанням та особовим складом, який перебував на місці дислокації.

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