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Новини Відео Збиття шахедів Знищення російських безпілотників
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Пілоти підрозділу STAR перехоплювачами STING влаштували розгром російським дронам-камікадзе: мінус 29 повітряних цілей. ВIДЕО

Бійці підрозділу STAR 22-ї окремої механізованої бригади знищили 29 російських безпілотників під час однієї з ворожих атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У результаті бойової роботи було знищено 12 ударних БпЛА типу "Шахед", 7 безпілотників "Гербера" та 10 дронів "Італмас".

Кадри бойової роботи оприлюднені у телеграм-каналі підрозділу.

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Слава ЗСУ Хотілосяб більш конкретики---за який періоб відбулось це нищення?
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13.06.2026 12:43 Відповісти
Так написано ж: "під час однієї з ворожих атак".
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13.06.2026 13:07 Відповісти
Молодці!! Дай вам усім,Боже, здоров'я,сили та життя! Героям Слава!!
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13.06.2026 12:49 Відповісти
 
 