Пілоти підрозділу STAR перехоплювачами STING влаштували розгром російським дронам-камікадзе: мінус 29 повітряних цілей. ВIДЕО
Бійці підрозділу STAR 22-ї окремої механізованої бригади знищили 29 російських безпілотників під час однієї з ворожих атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
У результаті бойової роботи було знищено 12 ударних БпЛА типу "Шахед", 7 безпілотників "Гербера" та 10 дронів "Італмас".
Кадри бойової роботи оприлюднені у телеграм-каналі підрозділу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Казімко
показати весь коментар13.06.2026 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар13.06.2026 13:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віталій #613985
показати весь коментар13.06.2026 12:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль