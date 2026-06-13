Пілоти підрозділу STAR перехоплювачами STING влаштували розгром російським дронам-камікадзе: мінус 29 повітряних цілей. ВIДЕО

Бійці підрозділу STAR 22-ї окремої механізованої бригади знищили 29 російських безпілотників під час однієї з ворожих атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення повітряних цілей українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У результаті бойової роботи було знищено 12 ударних БпЛА типу "Шахед", 7 безпілотників "Гербера" та 10 дронів "Італмас".

Кадри бойової роботи оприлюднені у телеграм-каналі підрозділу.

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