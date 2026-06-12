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Новини Відео Знищення російської техніки
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Пілоти угруповання "Курськ" знищили російський ЗРК "Тор" разом із екіпажем. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників уразили надзвичайно важливу та високовартісну ціль на полі бою - російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор". Ця система розроблялася ворогом спеціально для прикриття перших ешелонів сухопутних військ від ударів з повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію з демілітаризації російської ППО провели пілоти угруповання військ "Курськ".

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Точним ударом було повністю виведено з ладу комплекс, який мав би перехоплювати повітряні цілі. Окрім знищення дорогої техніки, ліквідовано і екіпаж комплексу.

Дивіться: Ракетний удар по місцю дислокації російського спецбатальйону "Ахмат" у Курській області. ВIДЕО

Читайте: Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський

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А такі були хлопчики у трусиках....
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12.06.2026 09:31 Відповісти
Командир ЗРК "Тор" -- молоток. Такий: Всі на борт. Зараз політаєм!
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12.06.2026 09:48 Відповісти
Як говорил Ванька Каин - я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
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12.06.2026 09:54 Відповісти
Козаки щира подяка !!! Але велике прохання ********* по Кок -сану що сьогдні накривае Суми !
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12.06.2026 09:58 Відповісти
 
 