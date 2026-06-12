Пілоти угруповання "Курськ" знищили російський ЗРК "Тор" разом із екіпажем. ВIДЕО
Українські оператори ударних безпілотників уразили надзвичайно важливу та високовартісну ціль на полі бою - російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор". Ця система розроблялася ворогом спеціально для прикриття перших ешелонів сухопутних військ від ударів з повітря.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію з демілітаризації російської ППО провели пілоти угруповання військ "Курськ".
Точним ударом було повністю виведено з ладу комплекс, який мав би перехоплювати повітряні цілі. Окрім знищення дорогої техніки, ліквідовано і екіпаж комплексу.
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Иван Сулима
показати весь коментар12.06.2026 09:31 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Anri Docenta
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Анатолий Урбан
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