Пілоти угруповання "Курськ" знищили російський ЗРК "Тор" разом із екіпажем. ВIДЕО

Українські оператори ударних безпілотників уразили надзвичайно важливу та високовартісну ціль на полі бою - російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор". Ця система розроблялася ворогом спеціально для прикриття перших ешелонів сухопутних військ від ударів з повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну операцію з демілітаризації російської ППО провели пілоти угруповання військ "Курськ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Точним ударом було повністю виведено з ладу комплекс, який мав би перехоплювати повітряні цілі. Окрім знищення дорогої техніки, ліквідовано і екіпаж комплексу.

Дивіться: Ракетний удар по місцю дислокації російського спецбатальйону "Ахмат" у Курській області. ВIДЕО

Читайте: Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський