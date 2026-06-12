Пилоты группировки "Курск" уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем

Украинские операторы ударных беспилотников поразили чрезвычайно важную и дорогостоящую цель на поле боя — российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор". Эта система разрабатывалась противником специально для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию по демилитаризации российской ПВО провели пилоты группировки войск "Курск".

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Точным ударом был полностью выведен из строя комплекс, который должен был перехватывать воздушные цели. Помимо уничтожения дорогостоящей техники, ликвидирован и экипаж комплекса.

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