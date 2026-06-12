РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12295 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 858 6

Пилоты группировки "Курск" уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем

Украинские операторы ударных беспилотников поразили чрезвычайно важную и дорогостоящую цель на поле боя — российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор". Эта система разрабатывалась противником специально для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию по демилитаризации российской ПВО провели пилоты группировки войск "Курск".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Точным ударом был полностью выведен из строя комплекс, который должен был перехватывать воздушные цели. Помимо уничтожения дорогостоящей техники, ликвидирован и экипаж комплекса.

Смотрите: Ракетный удар по месту дислокации российского спецбатальона "Ахмат" в Курской области. ВИДЕО

Читайте: Войска РФ активизировали наступательные действия фактически по всему фронту. Присутствие ВСУ в Курской области сохраняется, - Сырский

Автор: 

уничтожение (10021) дроны (7358) Курск (1205) ЗРК (285)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А такі були хлопчики у трусиках....
показать весь комментарий
12.06.2026 09:31 Ответить
Командир ЗРК "Тор" -- молоток. Такий: Всі на борт. Зараз політаєм!
показать весь комментарий
12.06.2026 09:48 Ответить
Як говорил Ванька Каин - я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.
показать весь комментарий
12.06.2026 09:54 Ответить
Козаки щира подяка !!! Але велике прохання ********* по Кок -сану що сьогдні накривае Суми !
показать весь комментарий
12.06.2026 09:58 Ответить
"Мальчікі с трусіках" з понтом крутили антену над дурними головами посеред поля ,але прилетіли граки і кажуть - досидь ганяти понти посеред нашого поля.
показать весь комментарий
12.06.2026 10:08 Ответить
"Напрямок Курськ"? Курськ наш!
показать весь комментарий
12.06.2026 10:36 Ответить
 
 