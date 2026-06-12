Пилоты группировки "Курск" уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем
Украинские операторы ударных беспилотников поразили чрезвычайно важную и дорогостоящую цель на поле боя — российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор". Эта система разрабатывалась противником специально для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от ударов с воздуха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную операцию по демилитаризации российской ПВО провели пилоты группировки войск "Курск".
Точным ударом был полностью выведен из строя комплекс, который должен был перехватывать воздушные цели. Помимо уничтожения дорогостоящей техники, ликвидирован и экипаж комплекса.
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Иван Сулима
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Anri Docenta
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Walter #584651
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