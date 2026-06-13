РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11116 посетителей онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
1 115 3

Пилоты подразделения STAR на перехватчиках STING устроили разгром российским дронам-камикадзе: минус 29 воздушных целей. ВИДЕО

Бойцы подразделения STAR 22-й отдельной механизированной бригады уничтожили 29 российских беспилотников во время одной из вражеских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей украинские пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате боевых действий было уничтожено 12 ударных БПЛА типа "Шахед", 7 беспилотников "Гербера" и 10 дронов "Италмас".

Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале подразделения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари бригады "Гарт" уничтожили 2 российских танка и 4 пушки на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты группировки "Курск" уничтожили российский ЗРК "Тор" вместе с экипажем. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (10023) атака (1572) дроны (7361) 22 отдельная механизированная бригада (14) Дикие шершни (283) Шахед (2253) перехватчик (115)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ Хотілосяб більш конкретики---за який періоб відбулось це нищення?
показать весь комментарий
13.06.2026 12:43 Ответить
Так написано ж: "під час однієї з ворожих атак".
показать весь комментарий
13.06.2026 13:07 Ответить
Молодці!! Дай вам усім,Боже, здоров'я,сили та життя! Героям Слава!!
показать весь комментарий
13.06.2026 12:49 Ответить
 
 