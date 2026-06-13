Пилоты подразделения STAR на перехватчиках STING устроили разгром российским дронам-камикадзе: минус 29 воздушных целей. ВИДЕО
Бойцы подразделения STAR 22-й отдельной механизированной бригады уничтожили 29 российских беспилотников во время одной из вражеских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата воздушных целей украинские пилоты использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершней".
В результате боевых действий было уничтожено 12 ударных БПЛА типа "Шахед", 7 беспилотников "Гербера" и 10 дронов "Италмас".
Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале подразделения.
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Василь Казімко
показать весь комментарий13.06.2026 12:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Anatoliy Sheiko #553682
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Віталій #613985
показать весь комментарий13.06.2026 12:49 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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