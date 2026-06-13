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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение огневых позиций окупантов
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Дронари бригады "Гарт" уничтожили 2 российских танка и 4 пушки на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по бронетехнике и артиллерии оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки операторы беспилотников обнаружили 2 российских танка и 4 пушки, которые противник замаскировал среди лесистой местности.

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После подтверждения координат по обнаруженным целям были нанесены огневые удары, в результате чего техника оккупантов уничтожена.

На обнародованных кадрах также зафиксировано поражение одного из российских танков во время движения по местной дороге.

По бронированной технике была нанесена серия точных ударов дронами.

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армия РФ (23053) Госпогранслужба (7167) пограничники (1716) танк (2369) уничтожение (10023) артиллерия (762) дроны (7361) аэроразведка (40)
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