Дронари бригады "Гарт" уничтожили 2 российских танка и 4 пушки на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" нанесли удары по бронетехнике и артиллерии оккупантов на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время аэроразведки операторы беспилотников обнаружили 2 российских танка и 4 пушки, которые противник замаскировал среди лесистой местности.
После подтверждения координат по обнаруженным целям были нанесены огневые удары, в результате чего техника оккупантов уничтожена.
На обнародованных кадрах также зафиксировано поражение одного из российских танков во время движения по местной дороге.
По бронированной технике была нанесена серия точных ударов дронами.
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