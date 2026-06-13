Дронарі бригади "Гарт" знищили 2 російські танки та 4 гармати на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по бронетехніці та артилерії окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки оператори безпілотників виявили 2 російські танки та 4 гармати, які противник замаскував серед лісистої місцевості.
Після підтвердження координат по виявлених цілях було завдано вогневих ударів, унаслідок чого техніку окупантів знищено.
На оприлюднених кадрах також зафіксовано ураження одного з російських танків під час руху місцевою дорогою.
По броньованій техніці було завдано серію точних ударів дронами.
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