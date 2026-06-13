УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9366 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
583 0

Дронарі бригади "Гарт" знищили 2 російські танки та 4 гармати на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" завдали ударів по бронетехніці та артилерії окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час аеророзвідки оператори безпілотників виявили 2 російські танки та 4 гармати, які противник замаскував серед лісистої місцевості.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після підтвердження координат по виявлених цілях було завдано вогневих ударів, унаслідок чого техніку окупантів знищено.

На оприлюднених кадрах також зафіксовано ураження одного з російських танків під час руху місцевою дорогою.

По броньованій техніці було завдано серію точних ударів дронами.

Дивіться також: Пілоти угруповання "Курськ" знищили російський ЗРК "Тор" разом із екіпажем. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Червоної калини" знищили групу ворожих мотоштурмовиків. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21271) ДПСУ Держприкордонслужба (6758) прикордонники (1254) танк (2189) знищення (10340) артилерія (908) дрони (8433) аеророзвідка (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 