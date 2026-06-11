Дрони "Червоної калини" знищили групу ворожих мотоштурмовиків. ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис успішного відбиття чергової спроби російського наступу на одному з найгарячіших відтинків фронту. Українські захисники за допомогою ударних дронів повністю ліквідували штурмову групу окупантів, яка намагалася прорвати позиції на мотоциклах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ефективне ураження ворога продемонстрували бійці 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" у чіткій взаємодії з іншими підрозділами Збройних Сил України.

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На кадрах об'єктивного контролю чітко видно момент виявлення та подальшого точкового знищення щонайменше трьох одиниць штурмового мототранспорту противника разом із особовим складом.

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