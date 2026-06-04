Російський мотоштурмовик врізався в обгорілу автівку на дорозі: "Стой, стой! Дядь Миша упал!". ВIДЕО
Так звана "мотоциклетна тактика", яку російські загарбники використовують для штурмів та пересування у прифронтовій зоні, продовжує призводити до безглуздих втрат та травмувань серед особового складу окупантів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, знятий самими військовослужбовцями країни-агресорки.
На кадрах зафіксовано поїздку групи загарбників на автомобілі, яку супроводжував штурмовик на мотоциклі. Рухаючись розбитою дорогою повз знищену техніку, водій двоколісного транспорту не розрахував швидкість та траєкторію руху. У підсумку він не впорався з керуванням і влетів у залишки обгорілого легковика, що стояв посеред шляху.
Свідками падіння горе-гонщика стала "група підтримки" в машині, яка одразу ж закликала водія зупинитися для евакуації невдахи.
"Стой, стой, дядь Миша упал!", - кричить один із окупантів на записі.
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