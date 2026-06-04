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Російський мотоштурмовик врізався в обгорілу автівку на дорозі: "Стой, стой! Дядь Миша упал!". ВIДЕО

Так звана "мотоциклетна тактика", яку російські загарбники використовують для штурмів та пересування у прифронтовій зоні, продовжує призводити до безглуздих втрат та травмувань серед особового складу окупантів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікували відеозапис, знятий самими військовослужбовцями країни-агресорки.

На кадрах зафіксовано поїздку групи загарбників на автомобілі, яку супроводжував штурмовик на мотоциклі. Рухаючись розбитою дорогою повз знищену техніку, водій двоколісного транспорту не розрахував швидкість та траєкторію руху. У підсумку він не впорався з керуванням і влетів у залишки обгорілого легковика, що стояв посеред шляху.

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Свідками падіння горе-гонщика стала "група підтримки" в машині, яка одразу ж закликала водія зупинитися для евакуації невдахи.

"Стой, стой, дядь Миша упал!", - кричить один із окупантів на записі.

Дивіться: Російський мотоштурмовик не справився із керуванням підлетів у повітря та протаранив свого поплічника на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Окупант розглядає тліючі рештки свого поплічника-мотоштурмовика. ВIДЕО 18+

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армія рф (21189) курйоз (597) мотоцикл (128)
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***** якась
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04.06.2026 12:48 Відповісти
Ну,мандец. Миша упал. Не о чем писать больше? Коленку хоть поцарапал
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04.06.2026 13:26 Відповісти
Ну впав але залишився живий і судячи з аварії мотоцикл залишився неушкодженим .
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04.06.2026 12:53 Відповісти
Новини?
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04.06.2026 12:54 Відповісти
Подскользнулся, упал, очнулся Ад...
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04.06.2026 12:55 Відповісти
Правильно остановились. Надо его добить, чтобы не мучался.
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04.06.2026 13:27 Відповісти
Угадайте, чого він упав, з одного разу?
Правильно, їхав забуханий...
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04.06.2026 13:39 Відповісти
 
 