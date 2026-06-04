Российский мотоштурмовик врезался в обгоревшую машину на дороге: "Стой, стой! Дядя Миша упал!". ВИДЕО

Так называемая "мотоциклетная тактика", которую российские захватчики используют для штурмов и передвижения в прифронтовой зоне, продолжает приводить к бессмысленным потерям и травмам среди личного состава оккупантов. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, снятая самими военнослужащими страны-агрессора.

На кадрах запечатлена поездка группы захватчиков на автомобиле, которую сопровождал штурмовик на мотоцикле. Двигаясь по разбитой дороге мимо уничтоженной техники, водитель двухколесного транспорта не рассчитал скорость и траекторию движения. В результате он не справился с управлением и врезался в остатки обгоревшей легковушки, стоявшей посреди дороги.

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Свидетелями падения горе-гонщика стала "группа поддержки" в машине, которая сразу же призвала водителя остановиться для эвакуации неудачника.

"Стой, стой, дядя Миша упал!" - кричит один из оккупантов на записи.

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