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Российский мотоштурмовик врезался в обгоревшую машину на дороге: "Стой, стой! Дядя Миша упал!". ВИДЕО

Так называемая "мотоциклетная тактика", которую российские захватчики используют для штурмов и передвижения в прифронтовой зоне, продолжает приводить к бессмысленным потерям и травмам среди личного состава оккупантов. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, снятая самими военнослужащими страны-агрессора.

На кадрах запечатлена поездка группы захватчиков на автомобиле, которую сопровождал штурмовик на мотоцикле. Двигаясь по разбитой дороге мимо уничтоженной техники, водитель двухколесного транспорта не рассчитал скорость и траекторию движения. В результате он не справился с управлением и врезался в остатки обгоревшей легковушки, стоявшей посреди дороги.

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Свидетелями падения горе-гонщика стала "группа поддержки" в машине, которая сразу же призвала водителя остановиться для эвакуации неудачника.

"Стой, стой, дядя Миша упал!" - кричит один из оккупантов на записи.

Смотрите: Российский мотоштурмовик не справился с управлением, взлетел в воздух и протаранил своего соратника на Покровском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Оккупант рассматривает тлеющие останки своего соратника-мотоштурмовика. ВИДЕО 18+

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армия РФ (22973) курьез (3949) мотоцикл (116)
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***** якась
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04.06.2026 12:48 Ответить
Ну,мандец. Миша упал. Не о чем писать больше? Коленку хоть поцарапал
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04.06.2026 13:26 Ответить
Ну впав але залишився живий і судячи з аварії мотоцикл залишився неушкодженим .
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04.06.2026 12:53 Ответить
Новини?
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04.06.2026 12:54 Ответить
Подскользнулся, упал, очнулся Ад...
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04.06.2026 12:55 Ответить
 
 