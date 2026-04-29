Российский мотоштурмовик не справился с управлением, взлетел в воздух и протаранил своего соратника на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении попытка российских захватчиков скрыться от украинского беспилотника закончилась зрелищной аварией и уничтожением обоих оккупантов. Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боевых действий обнародовали бойцы 427-й отдельной бригады беспилотных систем "РАРОГ".

На видео запечатлено, как российский мотоциклист на большой скорости пытается оторваться от преследования FPV-дрона. Во время движения по дороге байкер подлетел на кочку, сделал в воздухе настоящее "сальто" и врезался в своего сообщника, который ехал впереди.

