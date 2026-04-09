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Новости Видео Бои на Гуляйпольском направлении
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Операторы дронов в поле загнали до смерти двух российских мотоштурмовиков. ВИДЕО

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты в очередной раз прибегли к тактике скоростных прорывов, используя мотоциклы для штурмовых действий. Однако очередное "ралли" захватчиков закончилось полной ликвидацией группы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованных кадрах зафиксирована попытка двух мотоциклистов проникнуть в тыл украинских позиций. Командование штурмовых подразделений ВС РФ все чаще использует этот транспорт, рассчитывая на высокую маневренность и надеясь, что хотя бы единицы из большой группы смогут проскочить через зону огневого поражения.

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Ход событий:

  • Первая атака: Пилоты FPV-дронов 225-го ОШП обнаружили цели и нанесли удары по обоим мотоциклам с небольшим интервалом.

  • Попытка побега: Пока операторы отрабатывали удар по первому оккупанту, второй "гонщик" успел подняться после падения и пытался продолжить движение.

  • Финал: Надежды оккупанта на спасение оказались тщетными. К ликвидации захватчика оперативно присоединились смежные подразделения, которые плотным огнем остановили и уничтожили врага.

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"На Гуляйпольском направлении оккупанты снова устроили "ралли" на мотоциклах, пытаясь проникнуть в тыл.
На кадрах видно, как пилоты FPV с небольшой разницей во времени сбивают обоих мотоциклистов. Но пока работали по первому, второй успел подняться и продолжить движение. Собственно, на это и рассчитывает командование штурмовых подразделений ВС РФ: из десяти, возможно, один и просочится. Но, как говорится, не сегодня. Смежные подразделения присоединились и не пропустили гонщика", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

армия РФ (23315) штурм (656) мотоцикл (123) 225-й ОШП (60)
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Топ комментарии
+9
"Нас не дагоня-а-ат...!!!"
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09.04.2026 11:14 Ответить
+1
А були б поля хоча б в колючому дроті то кацапи так не ганяли б і не проривали б нашу оборону. Бо можна сміятися скільки завгодно але кацапи саме так і просуваються і захоплюють наші населені пункти.
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09.04.2026 11:42 Ответить
+1
Пташки прилетіли з вирію, а ту якісь окупанти з мацковії, вдерлися в Україну…??
От вони і заклювали орків!!!
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09.04.2026 11:44 Ответить

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