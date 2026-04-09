Операторы дронов в поле загнали до смерти двух российских мотоштурмовиков. ВИДЕО
На Гуляйпольском направлении российские оккупанты в очередной раз прибегли к тактике скоростных прорывов, используя мотоциклы для штурмовых действий. Однако очередное "ралли" захватчиков закончилось полной ликвидацией группы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На обнародованных кадрах зафиксирована попытка двух мотоциклистов проникнуть в тыл украинских позиций. Командование штурмовых подразделений ВС РФ все чаще использует этот транспорт, рассчитывая на высокую маневренность и надеясь, что хотя бы единицы из большой группы смогут проскочить через зону огневого поражения.
Ход событий:
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Первая атака: Пилоты FPV-дронов 225-го ОШП обнаружили цели и нанесли удары по обоим мотоциклам с небольшим интервалом.
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Попытка побега: Пока операторы отрабатывали удар по первому оккупанту, второй "гонщик" успел подняться после падения и пытался продолжить движение.
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Финал: Надежды оккупанта на спасение оказались тщетными. К ликвидации захватчика оперативно присоединились смежные подразделения, которые плотным огнем остановили и уничтожили врага.
"На Гуляйпольском направлении оккупанты снова устроили "ралли" на мотоциклах, пытаясь проникнуть в тыл.
На кадрах видно, как пилоты FPV с небольшой разницей во времени сбивают обоих мотоциклистов. Но пока работали по первому, второй успел подняться и продолжить движение. Собственно, на это и рассчитывает командование штурмовых подразделений ВС РФ: из десяти, возможно, один и просочится. Но, как говорится, не сегодня. Смежные подразделения присоединились и не пропустили гонщика", - говорится в комментарии к видео.
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От вони і заклювали орків!!!