Оператори дронів у полі заганяли до смерті двох російських мотоштурмовиків. ВIДЕО
На Гуляйпільському напрямку російські окупанти вкотре вдалися до тактики швидкісних проривів, використовуючи мотоцикли для штурмових дій. Проте чергове "ралі" загарбників завершилося повною ліквідацією групи. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На оприлюднених кадрах зафіксовано спробу двох мотоциклістів просочитися в тил українських позицій. Командування штурмових підрозділів ЗС РФ дедалі частіше використовує цей транспорт, розраховуючи на високу маневреність та сподіваючись, що хоча б одиниці з великої групи зможуть проскочити крізь зону вогневого ураження.
Перебіг подій:
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Перша атака: Пілоти FPV-дронів 225-го ОШП виявили цілі та завдали ударів по обох мотоциклах із невеликим інтервалом.
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Спроба втечі: Поки оператори відпрацьовували по першому окупанту, другий "гонщик" встиг піднятися після падіння та намагався продовжити рух.
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Фінал: Надії окупанта на порятунок виявилися марними. До ліквідації загарбника оперативно долучилися суміжні підрозділи, які щільним вогнем зупинили та знищили ворога.
"На Гуляйпільському напрямку окупанти знову влаштували "раллі" на мотоциклах, намагаючись просочитися в тил.
На кадрах видно, як пілоти FPV з невеликою різницею в часі кладуть обох мотоциклістів. Але поки працювали по першому, другий встиг піднятися і продовжити рух. Власне, на це і розрахунок командування штурмових підрозділів зс рф: із десяти, можливо, один і просочиться. Але, як то кажуть, не сьогодні. Суміжні підрозділи доєдналися та не пропустили гонщика", - йдеться у коментарі до відео.
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