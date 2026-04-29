Російський мотоштурмовик не справився із керуванням підлетів у повітря та протаранив свого поплічника на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку спроба російських загарбників втекти від українського безпілотника завершилася видовищною аварією та ліквідацією обох окупантів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ".

На відео зафіксовано, як російський мотоцикліст на великій швидкості намагається відірватися від переслідування FPV-дрона. Під час руху дорогою байкер підлетів на горбочку, зробив у повітрі справжнє "сальто" та влетів у свого поплічника, який рухався попереду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться: Окупанти розбилися на квадроциклі, намагаючись уникнути удару дрона