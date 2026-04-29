Російський мотоштурмовик не справився із керуванням підлетів у повітря та протаранив свого поплічника на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку спроба російських загарбників втекти від українського безпілотника завершилася видовищною аварією та ліквідацією обох окупантів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри бойової роботи оприлюднили бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем "РАРОГ".

На відео зафіксовано, як російський мотоцикліст на великій швидкості намагається відірватися від переслідування FPV-дрона. Під час руху дорогою байкер підлетів на горбочку, зробив у повітрі справжнє "сальто" та влетів у свого поплічника, який рухався попереду.

армія рф (20852) мотоцикл (127) дрони (7971)
і дрон додав прискорення прямо до партеру концертної зали.
29.04.2026 12:00 Відповісти
Тільки хотів запитать: "А від дрона, вони "паащрение" отримали, за такі "циркові" кульбіти?
29.04.2026 12:20 Відповісти
Дихалка підвела. Ти хто мотокросом займаються не курять.
29.04.2026 12:04 Відповісти
От туди і посилати переляканих патрульних. Може хоч твм з них користь буде. Маю на увахі - будуть затримувати, відбирати прва і здавати ВСПшникам для транспортування до буцегарні.
29.04.2026 12:33 Відповісти
Дуплет
29.04.2026 12:37 Відповісти
" ... Ой, Вань, умру от акробатика!
Смотри, как вертится, нахал!
Завцеха наш - товарищ Сатиков
Недавно в клубе так скакал ..."
29.04.2026 13:17 Відповісти
 
 