Дроны "Червоної Калини" уничтожили группу вражеских мотоштурмовиков. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись успешного отражения очередной попытки российского наступления на одном из самых горячих участков фронта. Украинские защитники с помощью ударных дронов полностью уничтожили штурмовую группу оккупантов, которая пыталась прорвать позиции на мотоциклах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эффективное поражение врага продемонстрировали бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" в четком взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины.
На кадрах объективного контроля четко виден момент обнаружения и последующего точечного уничтожения как минимум трех единиц штурмового мототранспорта противника вместе с личным составом.
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Сергій Малецький
показать весь комментарий11.06.2026 16:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий11.06.2026 16:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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