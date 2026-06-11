Дроны "Червоної Калини" уничтожили группу вражеских мотоштурмовиков. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись успешного отражения очередной попытки российского наступления на одном из самых горячих участков фронта. Украинские защитники с помощью ударных дронов полностью уничтожили штурмовую группу оккупантов, которая пыталась прорвать позиции на мотоциклах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эффективное поражение врага продемонстрировали бойцы 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" в четком взаимодействии с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины.

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На кадрах объективного контроля четко виден момент обнаружения и последующего точечного уничтожения как минимум трех единиц штурмового мототранспорта противника вместе с личным составом.

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