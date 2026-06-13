Дроны СБС поразили завод "Крымский титан" в Армянске: производство приостановлено, - Мадяр. ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по заводу "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске, который производит продукцию для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах атаки сообщил командир 414-й бригады "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), опубликовав кадры объективного контроля поражения.

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По его словам, предприятие производит диоксид титана, который используется в производстве компонентов для порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

После удара украинских беспилотников производственные процессы на заводе были приостановлены.

По информации Мадяра, объективный контроль подтвердил попадания по территории завода. После ударов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

В местных пабликах также сообщали о многочисленных попаданиях по объекту и эвакуации работников предприятия.

Также во время ночной атаки на Крым операторы 1-го ОЦ СБС уничтожили две российские БМП-2 в районе Армянска.

По данным профильных мониторинговых ресурсов, машины были оснащены тепловизионными системами и привлекались к противодействию украинским беспилотникам.

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