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Дроны СБС поразили завод "Крымский титан" в Армянске: производство приостановлено, - Мадяр. ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удар по заводу "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске, который производит продукцию для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах атаки сообщил командир 414-й бригады "Птахи Мадяра" Роберт Бровди (Мадяр), опубликовав кадры объективного контроля поражения.

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По его словам, предприятие производит диоксид титана, который используется в производстве компонентов для порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

После удара украинских беспилотников производственные процессы на заводе были приостановлены.

По информации Мадяра, объективный контроль подтвердил попадания по территории завода. После ударов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

В местных пабликах также сообщали о многочисленных попаданиях по объекту и эвакуации работников предприятия.

Также во время ночной атаки на Крым операторы 1-го ОЦ СБС уничтожили две российские БМП-2 в районе Армянска.

По данным профильных мониторинговых ресурсов, машины были оснащены тепловизионными системами и привлекались к противодействию украинским беспилотникам.

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Автор: 

Крым (25930) уничтожение (10023) Армянск (32) титан (7) дроны (7361) Силы беспилотных систем (522) Перекопский район (2)
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Топ комментарии
+7
Це так зване підприємство проросійського олігарха фірташа ,яке навіть при попередній владі було захищено і навіть зараз ця істота ховаєтся в Австрії ніхто його не збираєтся притягнути до відповідальності за колоборанціоналізм ,щож він добре платить податки в бюджет рф.
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13.06.2026 16:59 Ответить
+5
Производство кацапни должно быть уничтожено просто в хлам, такова суть борьбы народа Украины.
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13.06.2026 17:11 Ответить
+5
Повідомлення з мережі про удари по заводу "Титан" та електропідстанції біля Армянська в Криму.

https://pbs.twimg.com/media/HKrZDR_b0AAJ1ZL.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HKrXx1faEAA63zD.jpg
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13.06.2026 17:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все, спижжене кацапами, буде або повернуто, або відрепіжене.
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13.06.2026 16:58 Ответить
Сперва це с3,14здив Фірташ.
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13.06.2026 17:15 Ответить
Кошерних кацапів це теж стосується.
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13.06.2026 17:24 Ответить
Це так зване підприємство проросійського олігарха фірташа ,яке навіть при попередній владі було захищено і навіть зараз ця істота ховаєтся в Австрії ніхто його не збираєтся притягнути до відповідальності за колоборанціоналізм ,щож він добре платить податки в бюджет рф.
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13.06.2026 16:59 Ответить
Да можна назвати ДЕСЯТКИ персонажів які мають кримінал.чи замішані в корупції поховались за кордоном,а найбільше на землі обетованій.
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13.06.2026 17:05 Ответить
Це не його, продав давно Росхіму братів Ротенбергів.
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13.06.2026 18:18 Ответить
На мою думку не потрібно кожний день показувати успіхи тільки одного підрозділу Мадяр---це хорошо,але є десятки підрозділів,які воюють і знищують ворога Що занадто--то не здраво. ЗСУ --це наша довіра і наш захист Слава ЗСУ!
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13.06.2026 17:00 Ответить
Десьтам, в далекій Австрії, у Відні, заридав некій Фірташ і сльози його капали у каву по віденські та на некошерний щніцель по віденські.
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13.06.2026 17:04 Ответить
Фірташ тількі зрадів. Це не його, продав давно Росхіму братів Ротенбергів.
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13.06.2026 18:17 Ответить
Производство кацапни должно быть уничтожено просто в хлам, такова суть борьбы народа Украины.
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13.06.2026 17:11 Ответить
коли у зеленої гундосої гниди повна срака, дістають "мадяра"!!!
отак, роберт бровді попався на зеленогнідну хєрню!
тож, народний герой україни герой "мадяр" перетворився на зеленого холуя!
прикро! дуже прикро!!!!!

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13.06.2026 17:16 Ответить
Срака у вас, кацапів ! Слава Україні ! Слава Зеленському ! Слава Мадяру ! Слава нашим героям СБС !
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13.06.2026 17:24 Ответить
слава?
отой славік канцельбогельман з мехмата?
афігєть!
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13.06.2026 17:31 Ответить
Повідомлення з мережі про удари по заводу "Титан" та електропідстанції біля Армянська в Криму.

https://pbs.twimg.com/media/HKrZDR_b0AAJ1ZL.jpg

https://pbs.twimg.com/media/HKrXx1faEAA63zD.jpg
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13.06.2026 17:20 Ответить
А як він досі працював без води, той завод?
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13.06.2026 17:36 Ответить
Воду йому запустили для роботи !
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13.06.2026 18:01 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/9N-1rHVh-q4
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13.06.2026 17:37 Ответить
на 5-му році війни? угу....
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13.06.2026 17:39 Ответить
Фірташ падлючий сидить в Австрії , так як австріяки не видають
його до США ,
а завод в Армянську працює на кацапів !!
Сволоч він і відвертий колаборант 😡
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13.06.2026 18:00 Ответить
Це какой-то антісемітізм! Це ж власність Аркаші та Борькі Ротенбергів!
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13.06.2026 18:16 Ответить
 
 