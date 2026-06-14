Пилоты истребителей Воздушных сил уничтожили здание с оккупантами на Константиновском направлении

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления российских оккупантов на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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По предварительным данным разведки, экипажи истребителей получили координаты района, где противник скапливал личный состав в одном из зданий.

После уточнения цели по объекту было нанесено несколько мощных ударов авиабомбами GBU.

В результате поражения уничтожено укрытие противника вместе с живой силой, которая находилась внутри.

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