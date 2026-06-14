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Пилоты истребителей Воздушных сил уничтожили здание с оккупантами на Константиновском направлении
Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления российских оккупантов на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
По предварительным данным разведки, экипажи истребителей получили координаты района, где противник скапливал личный состав в одном из зданий.
После уточнения цели по объекту было нанесено несколько мощных ударов авиабомбами GBU.
В результате поражения уничтожено укрытие противника вместе с живой силой, которая находилась внутри.
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Sergey Yakovenko #551691
показать весь комментарий14.06.2026 13:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий14.06.2026 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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