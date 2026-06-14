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Пилоты истребителей Воздушных сил уничтожили здание с оккупантами на Константиновском направлении

Пилоты Воздушных сил Украины нанесли удар по месту скопления российских оккупантов на Константиновском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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По предварительным данным разведки, экипажи истребителей получили координаты района, где противник скапливал личный состав в одном из зданий.

После уточнения цели по объекту было нанесено несколько мощных ударов авиабомбами GBU.

В результате поражения уничтожено укрытие противника вместе с живой силой, которая находилась внутри.

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Я один бачив, що промахнулися?
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14.06.2026 13:51 Ответить
Норм. Якщо не вбило вибухом то присипало уламками бетону й контузії сильні навіть у тих що можливо не здохли.
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14.06.2026 14:33 Ответить
 
 