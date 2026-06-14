Тяжелые бои на подступах к Славянску: десантники 81-й бригады отражают штурмы врага

На Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои, а десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отражают атаки российских войск на подступах к Николаевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации бригады, оккупанты пытаются проникнуть между украинскими позициями и обойти район обороны 81-й ОАэМБр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Для этого противник использует лесополосы южнее населенных пунктов Закитное и Кривая Лука, пытаясь скрытно продвигаться и закрепляться на новых рубежах.

Основной целью российских войск на этом участке фронта является накопление сил для дальнейшего наступления на Николаевку, которая расположена примерно в 5 километрах от Славянска.

Кроме того, оккупанты пытаются различными способами нарушить логистику украинских подразделений и затруднить обеспечение Сил обороны.

Несмотря на постоянное давление противника, оборона этого участка фронта продолжается, а десантники 81-й ОАеМБр продолжают сдерживать вражеские штурмы.

Смотрите также: Операторы наземных роботов-камикадзе "NC13" взорвали 9 блиндажей оккупантов вместе с живой силой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны СБС поразили завод "Крымский титан" в Армянске: производство приостановлено, - Мадяр. ВИДЕО