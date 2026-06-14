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Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Отражение штурма Бои на Славянском направлении
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Тяжелые бои на подступах к Славянску: десантники 81-й бригады отражают штурмы врага

На Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои, а десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отражают атаки российских войск на подступах к Николаевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации бригады, оккупанты пытаются проникнуть между украинскими позициями и обойти район обороны 81-й ОАэМБр.

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Для этого противник использует лесополосы южнее населенных пунктов Закитное и Кривая Лука, пытаясь скрытно продвигаться и закрепляться на новых рубежах.

Основной целью российских войск на этом участке фронта является накопление сил для дальнейшего наступления на Николаевку, которая расположена примерно в 5 километрах от Славянска.

Кроме того, оккупанты пытаются различными способами нарушить логистику украинских подразделений и затруднить обеспечение Сил обороны.

Несмотря на постоянное давление противника, оборона этого участка фронта продолжается, а десантники 81-й ОАеМБр продолжают сдерживать вражеские штурмы.

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Автор: 

армия РФ (23057) штурм (653) уничтожение (10031) Донецкая область (12453) 81 отдельная аэромобильная бригада (105) дроны (7368) Краматорский район (1258) Славянск (2730)
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Штепа і гройсман з яценюком, аваковим і чеботарем, з подєльніками-держсекретарями, уже активно допомагають мешканцям Слов'янська боротися проти московитів ******!?!?!
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14.06.2026 11:33 Ответить
Кацапський бот--іди за мідяками.Вже відпрацював
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14.06.2026 12:04 Ответить
На Славянской ГРЭС практику преддипломную проходили, жуткий был городишка, ну и публика соответствующая.
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14.06.2026 11:57 Ответить
То може мобілізуйте тих, хто давав присягу, а не з хворих знущайтеся. Жах якийсь відбувається.

ТЦКшники закатували до смерті людину на Закарпатті! Остання новина, закатований помер!
https://antikor.info/articles/844337-tragedija_na_zakarpatje_posle_zaderhanija_i_prebyvanija_v_tk_v_reanimatsii_umer_29-letnij_muhchina

От ще:
ТЦК ПЕРЕЇХАЛИ ЧОЛОВІКА? АПЕТИТ У ПОГОНАХ. ПОСТРІЛАМИ І ПАЛКАМИ ОПОВІЩУВАЛИ
https://www.youtube.com/watch?v=zm0UDTaEt5o
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14.06.2026 12:00 Ответить
Ну все--" відпрацював",іди за водкою.
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14.06.2026 12:06 Ответить
 
 