Тяжелые бои на подступах к Славянску: десантники 81-й бригады отражают штурмы врага
На Славянском направлении продолжаются ожесточенные бои, а десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады отражают атаки российских войск на подступах к Николаевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации бригады, оккупанты пытаются проникнуть между украинскими позициями и обойти район обороны 81-й ОАэМБр.
Для этого противник использует лесополосы южнее населенных пунктов Закитное и Кривая Лука, пытаясь скрытно продвигаться и закрепляться на новых рубежах.
Основной целью российских войск на этом участке фронта является накопление сил для дальнейшего наступления на Николаевку, которая расположена примерно в 5 километрах от Славянска.
Кроме того, оккупанты пытаются различными способами нарушить логистику украинских подразделений и затруднить обеспечение Сил обороны.
Несмотря на постоянное давление противника, оборона этого участка фронта продолжается, а десантники 81-й ОАеМБр продолжают сдерживать вражеские штурмы.
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