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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Наземные роботизированные комплексы НРК
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Операторы наземных роботов-камикадзе "NC13" взорвали 9 блиндажей оккупантов вместе с живой силой

Бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов "NC13" Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд укрытий российских оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы наземных роботов-камикадзе обнаружили и поразили 9 блиндажей противника с живой силой внутри.

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На обнародованных кадрах видно, как роботизированные комплексы подъезжают непосредственно к входам в вражеские укрытия и осуществляют подрыв.

В результате взрывов блиндажи обрушиваются вместе с оккупантами, находившимися внутри.

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армия РФ (23057) уничтожение (10031) Третий армейский корпус (143) НРК наземный роботизированный комплекс (135)
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Топ комментарии
+10
Раціонально і ями копати для падалі не треба.
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14.06.2026 10:24 Ответить
+1
"NC13" жалко
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14.06.2026 11:13 Ответить
+1
Оркам, прийшов ******* ден!!!
Усьо ж па Плану ******!?!?! Гойда, двіжуха і «вялічіє» сруськага лайна???
«Дух Анкоріджа» від лайна прутіна!?!?!
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14.06.2026 11:18 Ответить
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Раціонально і ями копати для падалі не треба.
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14.06.2026 10:24 Ответить
"NC13" жалко
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14.06.2026 11:13 Ответить
назвати його "Алєксандр Матросов" - щоб кацапам було зрозуміло
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14.06.2026 11:15 Ответить
кагбе за штуку міліон гривень, в бліндажі харашо якщо 5 кацапів буде.

один хароший рускій обходиться в 200 000 грн. тільки залізо.. хз чи це мало, чи багато.
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14.06.2026 11:19 Ответить
дороговато, звісно.

а що робити ?
кацапи мають дохнути

.
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14.06.2026 11:30 Ответить
NC13, не-не треба назвати "NC17".

Ті хто зрозуміють, ті зрозуміють.
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14.06.2026 11:16 Ответить
Оркам, прийшов ******* ден!!!
Усьо ж па Плану ******!?!?! Гойда, двіжуха і «вялічіє» сруськага лайна???
«Дух Анкоріджа» від лайна прутіна!?!?!
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14.06.2026 11:18 Ответить
Сподіваюся ті хто там вижив, повільно подихають під землею
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14.06.2026 11:23 Ответить
Хтось насправді вірить що оця невелика іграшка зможе проїхати по бездоріжжю до орківських бліндажів?Комбиг Верес заявив що найкращі його підрозділи можуть протиставити 20 дронів на добу 50 дронам орків.Як при такій перевазі оцей НРК може доїхати до позицій орків?Кіно яке просувають виробники НРК,краще вкладати кошти в БПЛА.
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14.06.2026 11:47 Ответить
Диких тваринок жаль, без хавчика залишились.
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14.06.2026 12:07 Ответить
 
 