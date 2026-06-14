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Операторы наземных роботов-камикадзе "NC13" взорвали 9 блиндажей оккупантов вместе с живой силой
Бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов "NC13" Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд укрытий российских оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы наземных роботов-камикадзе обнаружили и поразили 9 блиндажей противника с живой силой внутри.
На обнародованных кадрах видно, как роботизированные комплексы подъезжают непосредственно к входам в вражеские укрытия и осуществляют подрыв.
В результате взрывов блиндажи обрушиваются вместе с оккупантами, находившимися внутри.
Топ комментарии
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий14.06.2026 10:24 Ответить Ссылка
+1 mg42ua
показать весь комментарий14.06.2026 11:13 Ответить Ссылка
+1 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий14.06.2026 11:18 Ответить Ссылка
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один хароший рускій обходиться в 200 000 грн. тільки залізо.. хз чи це мало, чи багато.
а що робити ?
кацапи мають дохнути
.
Ті хто зрозуміють, ті зрозуміють.
Усьо ж па Плану ******!?!?! Гойда, двіжуха і «вялічіє» сруськага лайна???
«Дух Анкоріджа» від лайна прутіна!?!?!