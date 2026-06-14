Операторы наземных роботов-камикадзе "NC13" взорвали 9 блиндажей оккупантов вместе с живой силой

Бойцы подразделения ударных наземных роботизированных комплексов "NC13" Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили ряд укрытий российских оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы наземных роботов-камикадзе обнаружили и поразили 9 блиндажей противника с живой силой внутри.

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На обнародованных кадрах видно, как роботизированные комплексы подъезжают непосредственно к входам в вражеские укрытия и осуществляют подрыв.

В результате взрывов блиндажи обрушиваются вместе с оккупантами, находившимися внутри.

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