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Оператори наземних роботів-камікадзе "NC13" підірвали 9 бліндажів окупантів разом із живою силою. ВIДЕО
Бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" Третьої окремої штурмової бригади знищили низку укриттів російських окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори наземних роботів-камікадзе виявили та уразили 9 бліндажів противника з живою силою всередині.
На оприлюднених кадрах видно, як роботизовані комплекси під'їжджають безпосередньо до входів у ворожі укриття та здійснюють підрив.
У результаті вибухів бліндажі обвалюються разом з окупантами, які перебували всередині.
Топ коментарі
+13 Старый зольдат
показати весь коментар14.06.2026 10:24 Відповісти Посилання
+3 mg42ua
показати весь коментар14.06.2026 11:13 Відповісти Посилання
+3 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар14.06.2026 11:23 Відповісти Посилання
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один хароший рускій обходиться в 200 000 грн. тільки залізо.. хз чи це мало, чи багато.
а що робити ?
кацапи мають дохнути
.
Ті хто зрозуміють, ті зрозуміють.
Усьо ж па Плану ******!?!?! Гойда, двіжуха і «вялічіє» сруськага лайна???
«Дух Анкоріджа» від лайна прутіна!?!?!