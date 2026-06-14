Оператори наземних роботів-камікадзе "NC13" підірвали 9 бліндажів окупантів разом із живою силою. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" Третьої окремої штурмової бригади знищили низку укриттів російських окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори наземних роботів-камікадзе виявили та уразили 9 бліндажів противника з живою силою всередині.

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На оприлюднених кадрах видно, як роботизовані комплекси під'їжджають безпосередньо до входів у ворожі укриття та здійснюють підрив.

У результаті вибухів бліндажі обвалюються разом з окупантами, які перебували всередині.

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