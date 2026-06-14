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Новини Відео Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Наземні роботизовані комплекси НРК
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Оператори наземних роботів-камікадзе "NC13" підірвали 9 бліндажів окупантів разом із живою силою. ВIДЕО

Бійці підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів "NC13" Третьої окремої штурмової бригади знищили низку укриттів російських окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори наземних роботів-камікадзе виявили та уразили 9 бліндажів противника з живою силою всередині.

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На оприлюднених кадрах видно, як роботизовані комплекси під'їжджають безпосередньо до входів у ворожі укриття та здійснюють підрив.

У результаті вибухів бліндажі обвалюються разом з окупантами, які перебували всередині.

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армія рф (21275) знищення (10348) Третій армійський корпус (147) НРК наземний роботизований комплекс (139)
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Топ коментарі
+13
Раціонально і ями копати для падалі не треба.
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14.06.2026 10:24 Відповісти
+3
"NC13" жалко
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14.06.2026 11:13 Відповісти
+3
Сподіваюся ті хто там вижив, повільно подихають під землею
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14.06.2026 11:23 Відповісти
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Раціонально і ями копати для падалі не треба.
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14.06.2026 10:24 Відповісти
"NC13" жалко
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14.06.2026 11:13 Відповісти
назвати його "Алєксандр Матросов" - щоб кацапам було зрозуміло
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14.06.2026 11:15 Відповісти
кагбе за штуку міліон гривень, в бліндажі харашо якщо 5 кацапів буде.

один хароший рускій обходиться в 200 000 грн. тільки залізо.. хз чи це мало, чи багато.
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14.06.2026 11:19 Відповісти
дороговато, звісно.

а що робити ?
кацапи мають дохнути

.
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14.06.2026 11:30 Відповісти
NC13, не-не треба назвати "NC17".

Ті хто зрозуміють, ті зрозуміють.
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14.06.2026 11:16 Відповісти
Оркам, прийшов ******* ден!!!
Усьо ж па Плану ******!?!?! Гойда, двіжуха і «вялічіє» сруськага лайна???
«Дух Анкоріджа» від лайна прутіна!?!?!
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14.06.2026 11:18 Відповісти
Сподіваюся ті хто там вижив, повільно подихають під землею
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14.06.2026 11:23 Відповісти
Хтось насправді вірить що оця невелика іграшка зможе проїхати по бездоріжжю до орківських бліндажів?Комбиг Верес заявив що найкращі його підрозділи можуть протиставити 20 дронів на добу 50 дронам орків.Як при такій перевазі оцей НРК може доїхати до позицій орків?Кіно яке просувають виробники НРК,краще вкладати кошти в БПЛА.
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14.06.2026 11:47 Відповісти
Диких тваринок жаль, без хавчика залишились.
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14.06.2026 12:07 Відповісти
Ще б тi NC13 були напiчканi дiфолиантиком , чи на худий кiнець оранжем, щоби навкруги навiть травичка не росла - не живилася кацапотрутою, поки та не розкладеться, та не вивiтриться.
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14.06.2026 12:24 Відповісти
 
 